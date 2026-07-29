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Эвакуация в московском ТЦ завершилась - РИА Новости, 29.07.2026
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20:26 29.07.2026 (обновлено: 21:58 29.07.2026)
Эвакуация в московском ТЦ завершилась

Эвакуация в торговом центре "Павелецкая Плаза" в Москве завершилась

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый центр "Павелецкая плаза" в Москве
Торговый центр Павелецкая плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Торговый центр "Павелецкая плаза" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В торговом центре «Павелецкая Плаза» в Москве прошла эвакуация.
  • Торговый центр будет открыт для посещения с 20:30 мск.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Эвакуация в ТЦ "Павелецкая Плаза" в Москве завершилась, ТЦ будет открыт для посещения с 20.30 мск, сообщается в Telegram-канале торгового центра.
Эвакуация проходила в ТЦ "Павелецкая Плаза" в столице в среду.
«

"UPD: эвакуация закончилась. ТЦ будет снова открыт для посещения с 20.30", - говорится в сообщении.

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