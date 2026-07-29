Эвакуация в московском ТЦ завершилась

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В торговом центре «Павелецкая Плаза» в Москве прошла эвакуация.
- Торговый центр будет открыт для посещения с 20:30 мск.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Эвакуация в ТЦ "Павелецкая Плаза" в Москве завершилась, ТЦ будет открыт для посещения с 20.30 мск, сообщается в Telegram-канале торгового центра.
Эвакуация проходила в ТЦ "Павелецкая Плаза" в столице в среду.
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"UPD: эвакуация закончилась. ТЦ будет снова открыт для посещения с 20.30", - говорится в сообщении.
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6 января, 21:01