Саудовская Аравия не стремится к эскалации, заявили в минобороны

ДОХА, 29 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия не стремится к эскалации, но будет отвечать на атаки по ее территории, заявил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики в связи с саудовско-американскими ударами по Ираку.