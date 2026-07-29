Саудовская Аравия не стремится к эскалации, заявили в минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саудовская Аравия не стремится к эскалации, но будет отвечать на атаки по своей территории.
- США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары в Ираке по позициям якобы связанных с Ираном вооруженных группировок.
ДОХА, 29 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия не стремится к эскалации, но будет отвечать на атаки по ее территории, заявил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики в связи с саудовско-американскими ударами по Ираку.
"Королевство заявляет, что не стремится к эскалации, однако будет реагировать на любую агрессию, направленную против него", - цитирует заявление представителя министерство обороны в социальной сети Х.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары в Ираке по позициям якобы связанных с Ираном вооруженных группировок, которые они обвинили в причастности к атакам беспилотников на нефтяные объекты в королевстве.