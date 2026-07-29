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Саудовская Аравия не стремится к эскалации, заявили в минобороны - РИА Новости, 29.07.2026
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03:56 29.07.2026
Саудовская Аравия не стремится к эскалации, заявили в минобороны

Саудовская Аравия заявила, что не стремится к эскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Nariman El-MoftyВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саудовская Аравия не стремится к эскалации, но будет отвечать на атаки по своей территории.
  • США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары в Ираке по позициям якобы связанных с Ираном вооруженных группировок.
ДОХА, 29 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия не стремится к эскалации, но будет отвечать на атаки по ее территории, заявил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики в связи с саудовско-американскими ударами по Ираку.
"Королевство заявляет, что не стремится к эскалации, однако будет реагировать на любую агрессию, направленную против него", - цитирует заявление представителя министерство обороны в социальной сети Х.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары в Ираке по позициям якобы связанных с Ираном вооруженных группировок, которые они обвинили в причастности к атакам беспилотников на нефтяные объекты в королевстве.
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