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В Екатеринбурге задержали еще одного фигуранта дела об избиении ученого - РИА Новости, 29.07.2026
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19:20 29.07.2026 (обновлено: 20:00 29.07.2026)
В Екатеринбурге задержали еще одного фигуранта дела об избиении ученого

Следствие на Урале запросит арест двух обвиняемых в избиении ученого Зезина

© Фото : пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАННикита Зезин
Никита Зезин - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН
Никита Зезин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге задержали еще одного фигуранта дела об избиении уральского ученого Никиты Зезина.
  • Ранее был задержан другой обвиняемый — Александр Реверук.
  • Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали еще одного фигуранта дела об избиении известного уральского ученого Никиты Зезина, сообщило региональное управление Следственного комитета.
"Предъявлено обвинение 39-летнему жителю областного центра в совершении группового хулиганства", — рассказали там.
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Ранее в среду пресс-служба ведомства уже информировала о задержании первого обвиняемого. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, им оказался Александр Реверук. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обоих фигурантов.
Как рассказал депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, 13 июля директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, член-корреспондент РАН Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин осматривали опытные поля. Там они столкнулись с детьми на квадроциклах, которые портили посевы. Ученый позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые набросились на растениеводов и стали их избивать. Зезина доставили в больницу, 22 июля он умер там от сердечного приступа. Ему было 67 лет.
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