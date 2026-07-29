В Екатеринбурге задержали еще одного фигуранта дела об избиении ученого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали еще одного фигуранта дела об избиении известного уральского ученого Никиты Зезина, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Ранее в среду пресс-служба ведомства уже информировала о задержании первого обвиняемого. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, им оказался Александр Реверук. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обоих фигурантов.