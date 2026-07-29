В Екатеринбурге задержали еще одного фигуранта дела об избиении ученого

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге задержали еще одного фигуранта дела об избиении уральского ученого Никиты Зезина.
- Ранее был задержан другой обвиняемый — Александр Реверук.
- Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали еще одного фигуранта дела об избиении известного уральского ученого Никиты Зезина, сообщило региональное управление Следственного комитета.
"Предъявлено обвинение 39-летнему жителю областного центра в совершении группового хулиганства", — рассказали там.
Ранее в среду пресс-служба ведомства уже информировала о задержании первого обвиняемого. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, им оказался Александр Реверук. Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обоих фигурантов.
Как рассказал депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, 13 июля директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, член-корреспондент РАН Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин осматривали опытные поля. Там они столкнулись с детьми на квадроциклах, которые портили посевы. Ученый позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые набросились на растениеводов и стали их избивать. Зезина доставили в больницу, 22 июля он умер там от сердечного приступа. Ему было 67 лет.