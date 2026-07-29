Дурову могут грозить экстрадиция в Россию и заочный арест, заявил эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности и он объявлен в международный розыск.

Адвокат Алексей Долгополов заявил, что возбуждение дела ограничит передвижение Павла Дурова по миру и может привести к его задержанию и экстрадиции.

Решение об экстрадиции принимает государство, где задержан фигурант, и страна может отказать в экстрадиции по различным основаниям.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову, объявляемому в международный розыск по делу о содействии терроризму, могут грозить заочный арест и экстрадиция, заявил РИА Новости адвокат Алексей Долгополов, опрошенный в качестве эксперта.

Как сообщила ФСБ , администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсий, терактов и массовых убийств в России. Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск.

"Возбуждение этого дела серьезно ограничит передвижение Павла Дурова по миру, поскольку он может оказаться в юрисдикции дружественных России стран, быть задержанным, попасть под экстрадицию. А далее дожидаться суда в СИЗО", — сказал Долгополов.

По его словам, объявление в международный розыск не означает автоматической экстрадиции: решение принимает государство, на территории задержан фигурант. Если страна сочтет дело политически мотивированным или имеются иные предусмотренные законом основания, в экстрадиции может быть отказано.