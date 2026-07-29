Рейтинг@Mail.ru
Дурову могут грозить экстрадиция в Россию и заочный арест, заявил эксперт - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 29.07.2026
Дурову могут грозить экстрадиция в Россию и заочный арест, заявил эксперт

Эксперт Долгополов: Дурову могут грозить экстрадиция в РФ и заочный арест

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности и он объявлен в международный розыск.
  • Адвокат Алексей Долгополов заявил, что возбуждение дела ограничит передвижение Павла Дурова по миру и может привести к его задержанию и экстрадиции.
  • Решение об экстрадиции принимает государство, где задержан фигурант, и страна может отказать в экстрадиции по различным основаниям.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Основателю Telegram Павлу Дурову, объявляемому в международный розыск по делу о содействии терроризму, могут грозить заочный арест и экстрадиция, заявил РИА Новости адвокат Алексей Долгополов, опрошенный в качестве эксперта.
Как сообщила ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсий, терактов и массовых убийств в России. Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
В базе Интерпола отсутствуют данные о розыске Дурова
Вчера, 10:51
"Возбуждение этого дела серьезно ограничит передвижение Павла Дурова по миру, поскольку он может оказаться в юрисдикции дружественных России стран, быть задержанным, попасть под экстрадицию. А далее дожидаться суда в СИЗО", — сказал Долгополов.
По его словам, объявление в международный розыск не означает автоматической экстрадиции: решение принимает государство, на территории задержан фигурант. Если страна сочтет дело политически мотивированным или имеются иные предусмотренные законом основания, в экстрадиции может быть отказано.
Собеседник отметил, что, поскольку Дуров находится за пределами РФ, российский суд может рассмотреть его дело по существу заочно.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Дурову грозит пожизненный срок, сообщил юрист
Вчера, 09:21
 
РоссияУкраинаПавел ДуровTelegramФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала