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Дурову грозит пожизненный срок, сообщил юрист - РИА Новости, 29.07.2026
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09:21 29.07.2026 (обновлено: 11:25 29.07.2026)
Дурову грозит пожизненный срок, сообщил юрист

Дурову грозит пожизненный срок по уголовному делу, сообщил юрист

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павлу Дурову грозит наказание по уголовному делу о содействии террористической деятельности.
  • Наказание может быть в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по уголовному делу о содействии террористической деятельности, сообщил РИА Новости юрист Олег Зернов.
"За склонение, вербовку или иное вовлечение лиц в совершение преступлений террористической направленности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ - ред.) предусмотрено наказание как в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, так и в виде пожизненного лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск, сообщила ФСБ.
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