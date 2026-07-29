Автомобиль с военнослужащими опрокинулся в Белоруссии

Автомобиль с военнослужащими опрокинулся в Белоруссии

© Фото : МВД Белоруссии Автомобиль с военнослужащими опрокинулся в Белоруссии

В Белоруссии выписали из больницы шестерых пострадавших в ДТП с военными

Краткий пересказ от РИА ИИ Шестеро пострадавших в ДТП с участием грузопассажирского военного автомобиля выписаны из Главного военного клинического медицинского центра в Беларуси.

Минобороны Беларуси прогнозирует, что до конца недели госпиталь покинет еще один военнослужащий контрактной службы, остальные продолжают лечение и восстановление.

Все пострадавшие получат страховые выплаты после принятия соответствующего процессуального решения правоохранительными органами.

МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Шестеро пострадавших в ДТП с автомобилем с военнослужащими в Белоруссии выписали из Главного военного клинического медицинского центра, сообщили в минобороны республики.

Как ранее сообщили в белорусском следственном комитете, два человека погибли, 14 пострадали в результате ДТП с участием грузопассажирского военного автомобиля.

"Шестеро пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Осиповичском гарнизоне выписаны из Главного военного клинического медицинского центра", - говорится в сообщении.

В минобороны прогнозируют, что до конца недели госпиталь покинет еще один военнослужащий контрактной службы, остальные продолжают лечение и восстановление.

"Обстоятельства происшествия выясняются следственными органами. Продолжается проверка комиссии Министерства обороны. Ход проверки находится на личном контроле Министра обороны Республики Беларусь", - добавили в ведомстве.