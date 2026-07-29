В Белоруссии выписали из больницы шестерых пострадавших в ДТП с военными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестеро пострадавших в ДТП с участием грузопассажирского военного автомобиля выписаны из Главного военного клинического медицинского центра в Беларуси.
- Минобороны Беларуси прогнозирует, что до конца недели госпиталь покинет еще один военнослужащий контрактной службы, остальные продолжают лечение и восстановление.
- Все пострадавшие получат страховые выплаты после принятия соответствующего процессуального решения правоохранительными органами.
МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Шестеро пострадавших в ДТП с автомобилем с военнослужащими в Белоруссии выписали из Главного военного клинического медицинского центра, сообщили в минобороны республики.
Как ранее сообщили в белорусском следственном комитете, два человека погибли, 14 пострадали в результате ДТП с участием грузопассажирского военного автомобиля.
"Шестеро пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Осиповичском гарнизоне выписаны из Главного военного клинического медицинского центра", - говорится в сообщении.
В минобороны прогнозируют, что до конца недели госпиталь покинет еще один военнослужащий контрактной службы, остальные продолжают лечение и восстановление.
"Обстоятельства происшествия выясняются следственными органами. Продолжается проверка комиссии Министерства обороны. Ход проверки находится на личном контроле Министра обороны Республики Беларусь", - добавили в ведомстве.
Там уточнили, что все пострадавшие получат страховые выплаты после принятия соответствующего процессуального решения правоохранительными органами.
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