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В США выступили с громким заявлением о Донбассе - РИА Новости, 29.07.2026
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В США выступили с громким заявлением о Донбассе

Миршаймер: Россия к концу года освободит всю территорию Донбасса

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация" ВС России
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация" ВС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер утверждает, что российская армия добьется полного освобождения всей территории Донбасса.
  • По мнению эксперта, Украина сталкивается с тяжелыми проблемами, такими как массовое дезертирство, уклонение от службы и серьезные потери на поле боя.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российская армия добьется полного освобождения всей территории Донбасса, утверждает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала британского ведущего Пирса Моргана.
"Россия продолжает побеждать. Взгляните на линию фронта. Русские продвигаются вперед. Медленно, но неуклонно. Нет сомнений, что к концу года они завладеют всем Донбассом", — считает он.
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Профессор добавил, что тяжелейшие проблемы, с которыми сталкивается Украина, налицо. Среди них — массовое дезертирство и уклонение от службы, а также серьезные потери на поле боя.
Ранее Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаКиевРоссияДжон МиршаймерВооруженные силы Украины
 
 
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