Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер утверждает, что российская армия добьется полного освобождения всей территории Донбасса.
- По мнению эксперта, Украина сталкивается с тяжелыми проблемами, такими как массовое дезертирство, уклонение от службы и серьезные потери на поле боя.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российская армия добьется полного освобождения всей территории Донбасса, утверждает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала британского ведущего Пирса Моргана.
"Россия продолжает побеждать. Взгляните на линию фронта. Русские продвигаются вперед. Медленно, но неуклонно. Нет сомнений, что к концу года они завладеют всем Донбассом", — считает он.
Профессор добавил, что тяжелейшие проблемы, с которыми сталкивается Украина, налицо. Среди них — массовое дезертирство и уклонение от службы, а также серьезные потери на поле боя.
Ранее Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
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