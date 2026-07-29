В Тверской области загорелись декорации для киносъемок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В деревне Большое Кобяково Зубцовского округа произошло возгорание декораций для проведения киносъемок.
- Огонь охватил 30 строений на площади 2000 квадратных метров, но огнеборцы отстояли 10 строений, открытое горение ликвидировано.
- Возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Крупный пожар ликвидируют сотрудники МЧС России в Тверской области, произошло возгорание декораций для проведения киносъемок, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Сообщение поступило о пожаре в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа, где произошло возгорание декораций для проведения киносъемок. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что огонь охватил 30 строений на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что огнеборцы отстояли 10 строений, открытое горение ликвидировано, производится проливка и разборка конструкций. На месте работают 34 специалиста и 9 единиц техники, сообщается об отсутствии жертв.
"Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса", - добавили в ведомстве.