В Тверской области загорелись декорации для киносъемок

Краткий пересказ от РИА ИИ В деревне Большое Кобяково Зубцовского округа произошло возгорание декораций для проведения киносъемок.

Огонь охватил 30 строений на площади 2000 квадратных метров, но огнеборцы отстояли 10 строений, открытое горение ликвидировано.

Возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Крупный пожар ликвидируют сотрудники МЧС России в Тверской области, произошло возгорание декораций для проведения киносъемок, сообщила пресс-служба МЧС России.

"Сообщение поступило о пожаре в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа, где произошло возгорание декораций для проведения киносъемок. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что огонь охватил 30 строений на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что огнеборцы отстояли 10 строений, открытое горение ликвидировано, производится проливка и разборка конструкций. На месте работают 34 специалиста и 9 единиц техники, сообщается об отсутствии жертв.