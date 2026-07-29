Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший главный инфекционист США Энтони Фаучи отказывается давать показания во время слушаний в сенате об эпидемии COVID-19.

Фаучи ссылается на свои права, гарантированные пятой поправкой к конституции.

Сенатор Рэнд Пол предупредил, что отказ Фаучи давать показания будет иметь последствия.

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Бывший главный инфекционист США Энтони Фаучи отказывается давать показания во время идущего сейчас слушания в сенате США об эпидемии COVID-19.

« "По совету адвоката я, при всем уважении, отказываюсь отвечать, ссылаясь на свои права, гарантированные пятой поправкой к конституции", - говорит Фаучи в ответ на вопросы американского сенатора Рэнда Пола на слушании сенатского комитета по внутренней безопасности.

Сенатор Пол, в свою очередь, пообещал, что комитет рассмотрит, какие меры следует принять в отношении Фаучи в связи с отказом давать показания.

« "Воспрепятствование расследованию конгресса противозаконно. Ваш сегодняшний отказ давать показания будет иметь последствия", - сказал Пол.

Фаучи продолжил ссылаться на свое право не свидетельствовать против себя, отказавшись в ходе слушаний отвечать даже на вопросы сенатора Джоша Хоули о том, какой сегодня день недели, какой на нем галстук и какого цвета ковер перед ним.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Симптомы заболевания включали одышку и лихорадку. Первые случаи заболевания связали с рынком морепродуктов "Хуанань".

Конгрессмены США по итогам двухлетнего расследования в декабре 2024 года заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.

В июне 2026 года глава американской нацразведки Тулси Габбард перед уходом с поста опубликовала документы, которые, по ее словам, подтверждают, что Фаучи был причастен к финансированию исследований опасных мутаций в лаборатории в Ухане и впоследствии манипулировал данными, чтобы направить в нужное русло оценки разведсообщества.