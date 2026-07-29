Экс главный инфекционист США отказался давать показания в сенате о COVID-19

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший главный инфекционист США Энтони Фаучи отказывается давать показания во время слушаний в сенате об эпидемии COVID-19.
- Фаучи ссылается на свои права, гарантированные пятой поправкой к конституции.
- Сенатор Рэнд Пол предупредил, что отказ Фаучи давать показания будет иметь последствия.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Бывший главный инфекционист США Энтони Фаучи отказывается давать показания во время идущего сейчас слушания в сенате США об эпидемии COVID-19.
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"По совету адвоката я, при всем уважении, отказываюсь отвечать, ссылаясь на свои права, гарантированные пятой поправкой к конституции", - говорит Фаучи в ответ на вопросы американского сенатора Рэнда Пола на слушании сенатского комитета по внутренней безопасности.
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Сенатор Пол, в свою очередь, пообещал, что комитет рассмотрит, какие меры следует принять в отношении Фаучи в связи с отказом давать показания.
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"Воспрепятствование расследованию конгресса противозаконно. Ваш сегодняшний отказ давать показания будет иметь последствия", - сказал Пол.
Фаучи продолжил ссылаться на свое право не свидетельствовать против себя, отказавшись в ходе слушаний отвечать даже на вопросы сенатора Джоша Хоули о том, какой сегодня день недели, какой на нем галстук и какого цвета ковер перед ним.
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