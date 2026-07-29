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В Бурятии начали выпуск препарата для ранней диагностики рака - РИА Новости, 29.07.2026
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12:45 29.07.2026
В Бурятии начали выпуск препарата для ранней диагностики рака

В Бурятии Центр ядерной медицины начал выпуск инновационного препарата от рака

© Фото : АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики"Центр ядерной медицины в Бурятии начал выпуск инновационного препарата для ранней диагностики рака головного мозга
Центр ядерной медицины в Бурятии начал выпуск инновационного препарата для ранней диагностики рака головного мозга - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики"
Центр ядерной медицины в Бурятии начал выпуск инновационного препарата для ранней диагностики рака головного мозга
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Центре ядерной медицины в Улан-Удэ начали выпуск инновационного препарата 18F-FET для ранней диагностики рака головного мозга.
  • Проект реализуется с привлечением механизма ГЧП и получил капитальный грант в размере 400 миллионов рублей за счет «Президентской единой субсидии», а также кредит по сниженной процентной ставке на сумму 600 миллионов рублей.
  • Центр оснащен циклотронным комплексом, радиохимической лабораторией, лабораторией контроля качества и ПЭТ/КТ-сканерами, которые позволяют принимать более 40 пациентов в день.
УЛАН-УДЭ, 29 июл - РИА Новости. Центр ядерной медицины в Бурятии начал выпуск инновационного препарата для ранней диагностики рака головного мозга, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
"Центр ядерной медицины в Улан-Удэ совершил прорыв: там начали выпуск инновационного препарата 18F-FET (фторэтилтирозин) для ПЭТ/КТ-диагностики опухолей головного мозга. Процедура ПЭТ/КТ с использованием этого препарата доступна бесплатно по ОМС", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что радиофармпрепарат 18F-FET - "золотой стандарт" ранней диагностики опухолей мозга. Раньше он был доступен только в клиниках центральной России, теперь ‒ на Дальнем Востоке.
"Инвестпроект... реализуется по соглашению с КРДВ с привлечением механизма ГЧП. Полная стоимость проекта - 1,4 миллиарда рублей, в том числе капитальный грант в размере 400 миллионов рублей за счет "Президентской единой субсидии" (которую курируют Минвостокразвития России и КРДВ) в рамках заключенного концессионного соглашения", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, по данным КРДВ, Центр ядерной медицины получил кредит по сниженной процентной ставке на сумму 600 миллионов рублей по программе льготного кредитования для резидентов ТОР и СПВ, часть процентной ставки которого субсидируется из федерального бюджета.
Отмечается, что в центре в рамках соглашения размещен циклотронный комплекс, радиохимическая лаборатория и лаборатория контроля качества, в отделении лучевой диагностики установлены ПЭТ/КТ-сканеры, которые позволяют принимать более 40 пациентов в день. Препараты из центра уже поставляют в Приморье, Москву и Челябинск, добавили в КРДВ.
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РоссияРеспублика БурятияУлан-Удэ
 
 
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