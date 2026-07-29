В Бурятии начали выпуск препарата для ранней диагностики рака

Краткий пересказ от РИА ИИ В Центре ядерной медицины в Улан-Удэ начали выпуск инновационного препарата 18F-FET для ранней диагностики рака головного мозга.

Проект реализуется с привлечением механизма ГЧП и получил капитальный грант в размере 400 миллионов рублей за счет «Президентской единой субсидии», а также кредит по сниженной процентной ставке на сумму 600 миллионов рублей.

Центр оснащен циклотронным комплексом, радиохимической лабораторией, лабораторией контроля качества и ПЭТ/КТ-сканерами, которые позволяют принимать более 40 пациентов в день.

УЛАН-УДЭ, 29 июл - РИА Новости. Центр ядерной медицины в Бурятии начал выпуск инновационного препарата для ранней диагностики рака головного мозга, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Центр ядерной медицины в Улан-Удэ совершил прорыв: там начали выпуск инновационного препарата 18F-FET (фторэтилтирозин) для ПЭТ/КТ-диагностики опухолей головного мозга. Процедура ПЭТ/КТ с использованием этого препарата доступна бесплатно по ОМС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиофармпрепарат 18F-FET - "золотой стандарт" ранней диагностики опухолей мозга. Раньше он был доступен только в клиниках центральной России , теперь ‒ на Дальнем Востоке.

"Инвестпроект... реализуется по соглашению с КРДВ с привлечением механизма ГЧП. Полная стоимость проекта - 1,4 миллиарда рублей, в том числе капитальный грант в размере 400 миллионов рублей за счет "Президентской единой субсидии" (которую курируют Минвостокразвития России и КРДВ) в рамках заключенного концессионного соглашения", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по данным КРДВ, Центр ядерной медицины получил кредит по сниженной процентной ставке на сумму 600 миллионов рублей по программе льготного кредитования для резидентов ТОР и СПВ, часть процентной ставки которого субсидируется из федерального бюджета.