Васильев верит, что Большунов примет участие в Олимпиаде-2030

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Васильев заявил, что у Александра Большунова есть возможность выступить на Олимпиаде 2030 года.
- Большунов не был допущен к участию в Олимпиаде 2026 года, но остается активным спортсменом и может хорошо выступить на следующих Играх, считает Васильев.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что у трехкратного победителя Игр лыжника Александра Большунова есть возможность выступить на Олимпиаде 2030 года.
Большунов завоевал четыре медали на Играх-2018 и пять наград на Олимпиаде-2022. Спортсмен не был допущен к участию в Олимпиаде-2026.
"Большунов потерял эти годы, их не вернешь. Но он все еще не считается стариком в лыжных гонках, у него активный возраст для участия в соревнованиях любого уровня. Думаю, до следующей Олимпиады он должен дожить и выступить там хорошо. Конечно, это непросто, но теоретически возможно", - сказал Васильев.
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