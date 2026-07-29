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Васильев верит, что Большунов примет участие в Олимпиаде-2030 - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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15:03 29.07.2026 (обновлено: 15:24 29.07.2026)
Васильев верит, что Большунов примет участие в Олимпиаде-2030

Васильев: Большунов потерял годы из-за отстранения, но участие в Играх возможно

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Васильев заявил, что у Александра Большунова есть возможность выступить на Олимпиаде 2030 года.
  • Большунов не был допущен к участию в Олимпиаде 2026 года, но остается активным спортсменом и может хорошо выступить на следующих Играх, считает Васильев.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что у трехкратного победителя Игр лыжника Александра Большунова есть возможность выступить на Олимпиаде 2030 года.
Большунов завоевал четыре медали на Играх-2018 и пять наград на Олимпиаде-2022. Спортсмен не был допущен к участию в Олимпиаде-2026.
"Большунов потерял эти годы, их не вернешь. Но он все еще не считается стариком в лыжных гонках, у него активный возраст для участия в соревнованиях любого уровня. Думаю, до следующей Олимпиады он должен дожить и выступить там хорошо. Конечно, это непросто, но теоретически возможно", - сказал Васильев.
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