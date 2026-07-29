Васильев верит, что Большунов примет участие в Олимпиаде-2030

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что у трехкратного победителя Игр лыжника Александра Большунова есть возможность выступить на Олимпиаде 2030 года.