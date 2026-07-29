Болгария хочет купить у Польши МиГ-29, которые предназначались для Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Болгария хочет купить у Польши советские истребители МиГ-29, которые изначально предназначались для Украины.

ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Болгария хочет купить у Польши советские истребители МиГ-29, которые изначально предназначались для Украины, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Болгария хочет купить у Польши советские истребители МиГ-29, которые изначально предназначались для Украины, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29, так как Варшава отказывается их ремонтировать.

"Болгария хочет у нас купить (МиГ-29 – ред.)", - сказал Косиняк-Камыш.

По его мнению, это является аргументом в пользу того, что польские МиГ-29 находятся в нормальном состоянии.

"Хорошо, что они это предлагают. Украинцы говорят: ааа.. это уже такая техника… Но это не такая безнадежная техника, если Болгария хочет ее купить для защиты своего воздушного пространства. Мы получили аргумент, который говорит о том, что ее хотят получить другие страны", - сказал польский министр.

В декабре 2025 года оборонное ведомство Польши сообщило о планах передать Украине от 6 до 8 истребителей МиГ-29, которые Польша должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС планировалось вывести 14 самолетов этого типа.

Замглавы польского минобороны Цезарий Томчик 15 июня заявил, что Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, пока Киев не предоставит Варшаве доступ к своим технологиям по производству и борьбе с БПЛА. В свою очередь в Киеве выразили заинтересованность в модернизированных истребителях, обновление которых Варшава отказалась делать за свой счет.