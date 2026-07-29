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Болгария хочет купить у Польши МиГ-29, которые предназначались для Украины - РИА Новости, 29.07.2026
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10:27 29.07.2026
Болгария хочет купить у Польши МиГ-29, которые предназначались для Украины

Болгария хочет купить у Польши советские истребители МиГ-29

© Фото : U.S. NavyИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : U.S. Navy
Истребитель МиГ-29. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болгария хочет купить у Польши советские истребители МиГ-29, которые изначально предназначались для Украины.
ВАРШАВА, 29 июл – РИА Новости. Болгария хочет купить у Польши советские истребители МиГ-29, которые изначально предназначались для Украины, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29, так как Варшава отказывается их ремонтировать.
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"Болгария хочет у нас купить (МиГ-29 – ред.)", - сказал Косиняк-Камыш.
По его мнению, это является аргументом в пользу того, что польские МиГ-29 находятся в нормальном состоянии.
"Хорошо, что они это предлагают. Украинцы говорят: ааа.. это уже такая техника… Но это не такая безнадежная техника, если Болгария хочет ее купить для защиты своего воздушного пространства. Мы получили аргумент, который говорит о том, что ее хотят получить другие страны", - сказал польский министр.
В декабре 2025 года оборонное ведомство Польши сообщило о планах передать Украине от 6 до 8 истребителей МиГ-29, которые Польша должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС планировалось вывести 14 самолетов этого типа.
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Замглавы польского минобороны Цезарий Томчик 15 июня заявил, что Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, пока Киев не предоставит Варшаве доступ к своим технологиям по производству и борьбе с БПЛА. В свою очередь в Киеве выразили заинтересованность в модернизированных истребителях, обновление которых Варшава отказалась делать за свой счет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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