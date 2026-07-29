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Защита Блиновской планирует обжаловать приговор - РИА Новости, 29.07.2026
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13:11 29.07.2026 (обновлено: 15:59 29.07.2026)
Защита Блиновской планирует обжаловать приговор

Защита Блиновской планирует обжаловать приговор в Верховном суде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВторой кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор автору "марафонов желаний" Елене Блиновской. 29 июля 2026
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор автору марафонов желаний Елене Блиновской. 29 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор автору "марафонов желаний" Елене Блиновской. 29 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита Елены Блиновской планирует обжаловать приговор в Верховном суде.
  • Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор Блиновской без изменений.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Защита Елены Блиновской планирует обжаловать приговор в Верховном суде, сообщила РИА Новости адвокат блогера Наталия Сальникова.
Второй кассационный суд общей юрисдикции в среду оставил приговор Блиновской без изменений.
"Общее понимание защиты о том, что по делу необходимо в Верховный суд, поскольку мы считаем, что в наших жалобах было достаточно доводов для того, чтобы обратить на это внимание", - сообщила собеседница агентства.
В ходе рассмотрения жалобы защита Блиновской просила вернуть дело на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Кроме того, адвокаты отдельно указывали на то, что срок давности по делу истек еще в 2024 году.
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Сама Блиновская поддержала жалобы защиты и просила применить отсрочку от отбытия наказания из-за несовершеннолетних детей, которыми "нужно заниматься". Она добавила, что ее муж сейчас находится на СВО и из-за этого их дети также страдают.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.
Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
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