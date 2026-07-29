Защита Блиновской планирует обжаловать приговор

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита Елены Блиновской планирует обжаловать приговор в Верховном суде.

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор Блиновской без изменений.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Защита Елены Блиновской планирует обжаловать приговор в Верховном суде, сообщила РИА Новости адвокат блогера Наталия Сальникова.

Второй кассационный суд общей юрисдикции в среду оставил приговор Блиновской без изменений.

"Общее понимание защиты о том, что по делу необходимо в Верховный суд, поскольку мы считаем, что в наших жалобах было достаточно доводов для того, чтобы обратить на это внимание", - сообщила собеседница агентства.

В ходе рассмотрения жалобы защита Блиновской просила вернуть дело на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Кроме того, адвокаты отдельно указывали на то, что срок давности по делу истек еще в 2024 году.

Сама Блиновская поддержала жалобы защиты и просила применить отсрочку от отбытия наказания из-за несовершеннолетних детей, которыми "нужно заниматься". Она добавила, что ее муж сейчас находится на СВО и из-за этого их дети также страдают.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.