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Кассационный суд оставил в силе приговор Блиновской - РИА Новости, 29.07.2026
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13:00 29.07.2026 (обновлено: 19:17 29.07.2026)

Кассационный суд оставил в силе приговор Блиновской

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВторой кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор автору "марафонов желаний" Елене Блиновской
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор автору марафонов желаний Елене Блиновской - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор автору "марафонов желаний" Елене Блиновской
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор Елене Блиновской без изменений.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Елене Блиновской.
Таким образом, он отклонил жалобу защиты.
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В марте прошлого года "королеву марафонов" приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере миллиона рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее обвинили в отмывании денег и незаконном обороте средств, при этом освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
В октябре назначенный Блиновской срок лишения свободы снизили до четырех лет и шести месяцев.
Адвокат мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского в разговоре с Life.ru подтвердила, что ее подзащитный, который сейчас находится на СВО, поддерживает связь с детьми "по мере возможности", а с Еленой видится лишь в рамках положенных законом свиданий.
"Он сейчас на СВО. Никакой конкретики нету, потому что никакая конкретика не разглашается в данной ситуации", — подчеркнула она.
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