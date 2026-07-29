Кассационный суд оставил в силе приговор Блиновской

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор Елене Блиновской без изменений.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Елене Блиновской.
Таким образом, он отклонил жалобу защиты.
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В марте прошлого года "королеву марафонов" приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере миллиона рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее обвинили в отмывании денег и незаконном обороте средств, при этом освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
В октябре назначенный Блиновской срок лишения свободы снизили до четырех лет и шести месяцев.
Адвокат мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского в разговоре с Life.ru подтвердила, что ее подзащитный, который сейчас находится на СВО, поддерживает связь с детьми "по мере возможности", а с Еленой видится лишь в рамках положенных законом свиданий.
"Он сейчас на СВО. Никакой конкретики нету, потому что никакая конкретика не разглашается в данной ситуации", — подчеркнула она.
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