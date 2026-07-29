Кассационный суд оставил в силе приговор Блиновской

В марте прошлого года "королеву марафонов" приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере миллиона рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее обвинили в отмывании денег и незаконном обороте средств, при этом освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.