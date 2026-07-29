Более 2 тысяч женщин посетили школы для беременных в Смоленской области

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. С начала 2026 года свыше 2 тысяч женщин в Смоленской области посетили школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Они открыты на базе женских консультаций и центральных районных больниц. Будущим матерям больше не нужно ехать в областной центр, чтобы подготовиться к родам.

« "Рождение ребенка – большое счастье в жизни каждой семьи. К этому важному событию нужно подходить ответственно, и наша общая задача – сделать все, чтобы будущие мамы чувствовали себя защищенными и окруженными заботой. В Смоленской области беременным женщинам доступна диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".

Он добавил, что еще одной мерой поддержки является бесплатное обеспечение беременных женщин витаминами. Назначение делает лечащий врач-акушер-гинеколог строго по медицинским показаниям. Необходимые препараты женщина получает бесплатно в той же женской консультации, где наблюдается, сразу после приема. Это помогает малышу правильно развиваться.

Также будущим мамам предоставляется электронный родовый сертификат. Это документ, который позволяет бесплатно получать медицинскую помощь в период беременности, во время родов и в послеродовой период, а также оплачивает профилактические осмотры ребенка в первый год жизни. Он оформляется автоматически при постановке на учет.

"В 2026 году продолжаем реализацию программы по повышению рождаемости. В Смоленской области действует система мер поддержки будущих мам и семей с детьми. Беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель, могут оформить единое пособие. Для работающих женщин предусмотрено пособие по беременности и родам. С 1 августа беременным студенткам, вставшим на учет, будет назначена единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей", — указал Анохин.