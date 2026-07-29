Суд в Азербайджане вынес приговор по делу о шествии с флагами СССР

"Завершился уголовный процесс над Абдуллой Ибрахимли, Ибрагимом Асадли, Эльчиным Байрамли и Мехманом Зейналовым, обвиняемыми в распространении в социальных сетях материалов, пропагандирующих коммунистическую идеологию, и попытке провести шествие с флагами СССР", - говорится в сообщении агентства.

По решению суда Ибрагим Асадли и Абдулла Ибрагимли получили по два года лишения свободы, Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов - по полтора года.