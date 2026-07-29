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Суд в Азербайджане вынес приговор по делу о шествии с флагами СССР - РИА Новости, 29.07.2026
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19:40 29.07.2026
Суд в Азербайджане вынес приговор по делу о шествии с флагами СССР

АПА: в Баку осудили четырех человек за попытку провести шествие с флагами СССР

© Sputnik | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на улице в Баку
Сотрудники правоохранительных органов на улице в Баку - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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Сотрудники правоохранительных органов на улице в Баку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Низаминский районный суд Баку приговорил четырех граждан Азербайджана к лишению свободы по делу о попытке проведения шествия с флагами СССР в Баку.
  • Ибрагим Асадли и Абдулла Ибрагимли получили по два года лишения свободы, Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов — по полтора года.
  • Фигурантам предъявили обвинение по статье 233 Уголовного кодекса Азербайджана («Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка, или активное участие в таких действиях»).
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Низаминский районный суд Баку приговорил четырех граждан Азербайджана к лишению свободы по делу о попытке проведения шествия с флагами СССР в столице республики, сообщило в среду азербайджанское информационное агентство АПА.
В ноябре прошлого года в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа людей пыталась провести в Баку шествие с флагами СССР.
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"Завершился уголовный процесс над Абдуллой Ибрахимли, Ибрагимом Асадли, Эльчиным Байрамли и Мехманом Зейналовым, обвиняемыми в распространении в социальных сетях материалов, пропагандирующих коммунистическую идеологию, и попытке провести шествие с флагами СССР", - говорится в сообщении агентства.
По решению суда Ибрагим Асадли и Абдулла Ибрагимли получили по два года лишения свободы, Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов - по полтора года.
Фигурантам предъявили обвинение по статье 233 Уголовного кодекса Азербайджана ("Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка, или активное участие в таких действиях").
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