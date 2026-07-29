Бабушкина: в Свердловской области прорабатывают меру поддержки бойцов СВО

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Квоту по приему на работу участников СВО установят в Свердловской области, в Законодательном собрании региона работают над изменением в областном законодательстве, сообщает пресс-служба регпарламента.

Речь идет о законе "О занятости населения Свердловской области". Так, для работодателей с численностью сотрудников более 100 человек предлагается установить квоту по приему на работу граждан, принимавших участие в СВО или выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения СВО. Квота устанавливается в размере 1% среднесписочной численности работников.

Инициатива разработана группой депутатов областного парламента под руководством председателя Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной.

"Возвращение участников специальной военной операции в повседневную жизнь – это важнейшая государственная и общественная задача. Одним из ключевых условий успешной ресоциализации участников СВО является создание возможностей для применения их профессиональных знаний, опыта и потенциала. Именно поэтому мы предлагаем закрепить на региональном уровне дополнительный механизм содействия трудоустройству ветеранов", – приводит пресс-служба слова спикера регпарламента.

Бабушкина отметила, что при разработке закона депутаты обсуждали со Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей нюансы, которые позволят предприятиям эти решения реализовывать.

"Рассчитываем, что закон станет действенным инструментом поддержки наших защитников. Вместе с тем, в случае его вступления в силу, будет организован мониторинг правоприменительной практики. Это позволит объективно оценить эффективность предлагаемых мер и, при необходимости, своевременно скорректировать законодательство с учетом реальной практики и потребностей участников специальной военной операции", – отметила Людмила Бабушкина.

Ожидается, что данный законопроект будет рассмотрен в ходе заседания регионального парламента 4 августа.