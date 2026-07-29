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Бабушкина: в Свердловской области прорабатывают меру поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 29.07.2026
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
11:17 29.07.2026
Бабушкина: в Свердловской области прорабатывают меру поддержки бойцов СВО

Бабушкина: в Свердловской области введут квоту по трудоустройству бойцов СВО

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской областиПредседатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области
Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Квоту по приему на работу участников СВО установят в Свердловской области, в Законодательном собрании региона работают над изменением в областном законодательстве, сообщает пресс-служба регпарламента.
Речь идет о законе "О занятости населения Свердловской области". Так, для работодателей с численностью сотрудников более 100 человек предлагается установить квоту по приему на работу граждан, принимавших участие в СВО или выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения СВО. Квота устанавливается в размере 1% среднесписочной численности работников.
Инициатива разработана группой депутатов областного парламента под руководством председателя Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной.
"Возвращение участников специальной военной операции в повседневную жизнь – это важнейшая государственная и общественная задача. Одним из ключевых условий успешной ресоциализации участников СВО является создание возможностей для применения их профессиональных знаний, опыта и потенциала. Именно поэтому мы предлагаем закрепить на региональном уровне дополнительный механизм содействия трудоустройству ветеранов", – приводит пресс-служба слова спикера регпарламента.
Бабушкина отметила, что при разработке закона депутаты обсуждали со Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей нюансы, которые позволят предприятиям эти решения реализовывать.
"Рассчитываем, что закон станет действенным инструментом поддержки наших защитников. Вместе с тем, в случае его вступления в силу, будет организован мониторинг правоприменительной практики. Это позволит объективно оценить эффективность предлагаемых мер и, при необходимости, своевременно скорректировать законодательство с учетом реальной практики и потребностей участников специальной военной операции", – отметила Людмила Бабушкина.
Ожидается, что данный законопроект будет рассмотрен в ходе заседания регионального парламента 4 августа.
В пресс-службе напомнили, что за время проведения спецоперации депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли 37 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей.
 
Свердловская областьЛюдмила БабушкинаЕкатеринбургСВО
 
 
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