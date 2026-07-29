Пашинян рассказал детали о переговорах с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ Пашинян провел телефонный разговор с Путиным.

Он заявил, что Армения должна иметь альтернативы во всем и провозгласила путь альтернатив.

Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз и подчеркнул, что Армения сама будет решать, когда его провести.

ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что у страны "должны быть альтернативы во всем".

В понедельник Путин провел телефонный разговор с Пашиняном по инициативе армянской стороны. Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.

"Диалог (с Путиным – ред.) получился, потому что мы долго говорили… По крайней мере по нескольким вопросам, мы пришли к общему пониманию, что самым важным для Республики Армения является ее законное право формулировать и формировать для себя альтернативы и я сказал президенту России, что мы провозгласили этот путь (альтернатив – ред.) и мы пойдем по этому пути, тем более сейчас, когда народ Армении проголосовал за это", - сказал Пашинян журналистам.

Он отметил, что не представляет, чтобы страна оказалась в ситуации, когда у нее не будет альтернатив. "Республика Армения всегда и по всем вопросам должна иметь альтернативы, и эпоха отсутствия альтернатив закрыта", - заявил Пашинян.

При этом он назвал неприемлемыми разговоры о дедлайнах относительно референдума о вступлении в ЕС. "По вопросам, связанным с нашими суверенными правами мы принимаем решения сами. Мы сами должны решить, когда провести референдум", - заявил Пашинян.