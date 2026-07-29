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Пашинян рассказал детали о переговорах с Путиным - РИА Новости, 29.07.2026
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15:56 29.07.2026 (обновлено: 16:26 29.07.2026)
Пашинян рассказал детали о переговорах с Путиным

Пашинян: у Армении должны быть альтернативы во всем

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян провел телефонный разговор с Путиным.
  • Он заявил, что Армения должна иметь альтернативы во всем и провозгласила путь альтернатив.
  • Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз и подчеркнул, что Армения сама будет решать, когда его провести.
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что у страны "должны быть альтернативы во всем".
В понедельник Путин провел телефонный разговор с Пашиняном по инициативе армянской стороны. Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.
"Диалог (с Путиным – ред.) получился, потому что мы долго говорили… По крайней мере по нескольким вопросам, мы пришли к общему пониманию, что самым важным для Республики Армения является ее законное право формулировать и формировать для себя альтернативы и я сказал президенту России, что мы провозгласили этот путь (альтернатив – ред.) и мы пойдем по этому пути, тем более сейчас, когда народ Армении проголосовал за это", - сказал Пашинян журналистам.
Он отметил, что не представляет, чтобы страна оказалась в ситуации, когда у нее не будет альтернатив. "Республика Армения всегда и по всем вопросам должна иметь альтернативы, и эпоха отсутствия альтернатив закрыта", - заявил Пашинян.
При этом он назвал неприемлемыми разговоры о дедлайнах относительно референдума о вступлении в ЕС. "По вопросам, связанным с нашими суверенными правами мы принимаем решения сами. Мы сами должны решить, когда провести референдум", - заявил Пашинян.
На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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