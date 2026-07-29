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Против проживающей в Армении россиянки завели уголовное дело - РИА Новости, 29.07.2026
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14:22 29.07.2026
Против проживающей в Армении россиянки завели уголовное дело

РИА Новости: проживающую в Армении россиянку обвинили в разжигании ненависти

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет Армении завел дело против российского блогера Надежды Пирожковой по статье о разжигании ненависти.
  • Дело было инициировано после того, как Пирожоква в резких выражениях раскритиковала традицию обливать людей водой в праздник Вардавар.
  • Блогер была доставлена в СК Армении, у нее взяли подписку о невыезде.
ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Следственный комитет Армении завел дело против российского блогера Надежды Пирожковой по статье о разжигании ненависти, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян.
Ранее проживающая в Армении россиянка в резких выражениях раскритиковала традицию обливать людей водой в праздник Вардавар (Преображения Господня), который в этом году отмечался 12 июля.
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"По факту публикации (Пирожковой - ред.) было подано заявление о преступлении, на основании которого в Следственном комитете Армении инициировано уголовное преследование по статье "Публичные высказывания, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, совершенное с использованием публично демонстрируемых произведений, средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных технологий", - сообщила Авдалян.
По ее словам, блогер была доставлена в СК Армении, у нее взята подписка о невыезде.
Максимальная санкциями по указанной статье предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.
Вардавар - традиционный армянский праздник, который отмечается через 14 недель после Пасхи, он посвящен Преображению Господня.
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