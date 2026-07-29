Против проживающей в Армении россиянки завели уголовное дело

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"По факту публикации (Пирожковой - ред.) было подано заявление о преступлении, на основании которого в Следственном комитете Армении инициировано уголовное преследование по статье "Публичные высказывания, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, совершенное с использованием публично демонстрируемых произведений, средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных технологий", - сообщила Авдалян.