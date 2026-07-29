Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении Аргентинской ассоциации футбола (AFA) из-за политической акции игроков национальной команды на чемпионате мира.

Аргентинские футболисты во время празднования победы над сборной Англии вышли к болельщикам с баннером, заявляющим о принадлежности Мальвинских островов Аргентине.

ФИФА видит в действиях аргентинской сборной и болельщиков нарушения дисциплинарного кодекса, такие как использование спортивного мероприятия для демонстраций неспортивного характера и нарушение порядка и безопасности на матчах.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении Аргентинской ассоциации футбола (AFA) из-за политической акции игроков национальной команды на прошедшем чемпионате мира, сообщается на сайте организации.

Во время празднования победы над сборной Англии (2:1) в полуфинале мирового первенства аргентинские футболисты вышли к болельщикам, держа в руках баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат Аргентине". В 1982 году между Аргентиной и Великобританией состоялась война за владение Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Конфликт завершился поражением аргентинских войск.

ФИФА видит в этой акции, а также в задержке начала матчей команды и бросании аргентинскими зрителями предметов такие нарушения дисциплинарного кодекса, как использование спортивного мероприятия для демонстраций неспортивного характера, неправомерное поведение команды, дискриминацию и расистские оскорбления и нарушение порядка и безопасности на матчах.