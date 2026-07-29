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ФИФА начала расследование из-за политической акции сборной Аргентины на ЧМ - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
19:51 29.07.2026
ФИФА начала расследование из-за политической акции сборной Аргентины на ЧМ

ФИФА начала расследование из-за политической акции аргентинских игроков на ЧМ

© Соцсети Лео МессиФутболисты сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Соцсети Лео Месси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении Аргентинской ассоциации футбола (AFA) из-за политической акции игроков национальной команды на чемпионате мира.
  • Аргентинские футболисты во время празднования победы над сборной Англии вышли к болельщикам с баннером, заявляющим о принадлежности Мальвинских островов Аргентине.
  • ФИФА видит в действиях аргентинской сборной и болельщиков нарушения дисциплинарного кодекса, такие как использование спортивного мероприятия для демонстраций неспортивного характера и нарушение порядка и безопасности на матчах.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении Аргентинской ассоциации футбола (AFA) из-за политической акции игроков национальной команды на прошедшем чемпионате мира, сообщается на сайте организации.
Во время празднования победы над сборной Англии (2:1) в полуфинале мирового первенства аргентинские футболисты вышли к болельщикам, держа в руках баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат Аргентине". В 1982 году между Аргентиной и Великобританией состоялась война за владение Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Конфликт завершился поражением аргентинских войск.
ФИФА видит в этой акции, а также в задержке начала матчей команды и бросании аргентинскими зрителями предметов такие нарушения дисциплинарного кодекса, как использование спортивного мероприятия для демонстраций неспортивного характера, неправомерное поведение команды, дискриминацию и расистские оскорбления и нарушение порядка и безопасности на матчах.
Сборная Аргентины на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике дошла до финала, где проиграла в дополнительное время команде Испании (0:1).
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