В Карачаево-Черкесии начали проверку обстоятельств гибели альпиниста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Даутском ущелье в районе пика МИФИ участник альпинистской группы из семи человек получил травмы, несовместимые с жизнью.
- Следственный отдел по городу Карачаевску организовал проверку после смерти туриста.
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Альпинист, который погиб в горах Карачаево-Черкесии, приехал из города Владимира, по факту его гибели проводится проверка, сообщили в СУСК РФ по региону.
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"Следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления СК России по КЧР организована процессуальная проверка по факту смерти туриста из Владимира. По предварительным данным, 29 июля 2026 года один из участников туристической группы погиб в ходе пешего горного похода в районе пика МИФИ в Даутском ущелье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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