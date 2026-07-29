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В Карачаево-Черкесии начали проверку обстоятельств гибели альпиниста - РИА Новости, 29.07.2026
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17:19 29.07.2026
В Карачаево-Черкесии начали проверку обстоятельств гибели альпиниста

СК: погибший в горах Карачаево-Черкесии альпинист приехал из Владимира

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Даутском ущелье в районе пика МИФИ участник альпинистской группы из семи человек получил травмы, несовместимые с жизнью.
  • Следственный отдел по городу Карачаевску организовал проверку после смерти туриста.
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Альпинист, который погиб в горах Карачаево-Черкесии, приехал из города Владимира, по факту его гибели проводится проверка, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ранее ГУМЧС РФ по региону сообщило, что в районе пика МИФИ в Даутском ущелье участник зарегистрированной альпинистской группы из семи человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Для транспортировки тела погибшего на место выдвинулись 12 спасателей.
«

"Следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления СК России по КЧР организована процессуальная проверка по факту смерти туриста из Владимира. По предварительным данным, 29 июля 2026 года один из участников туристической группы погиб в ходе пешего горного похода в районе пика МИФИ в Даутском ущелье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияРоссияВладимирКарачаевскНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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