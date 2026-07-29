В Карачаево-Черкесии начали проверку обстоятельств гибели альпиниста

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"Следственным отделом по городу Карачаевску следственного управления СК России по КЧР организована процессуальная проверка по факту смерти туриста из Владимира. По предварительным данным, 29 июля 2026 года один из участников туристической группы погиб в ходе пешего горного похода в районе пика МИФИ в Даутском ущелье", - говорится в сообщении.