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Зидан признался, что мечтал только о работе в сборной Франции после "Реала" - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
13:21 28.07.2026 (обновлено: 13:46 28.07.2026)
Зидан признался, что мечтал только о работе в сборной Франции после "Реала"

Зидан заявил, что после ухода из "Реала" хотел работать только в сборной Франции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗинедин Зидан
Зинедин Зидан - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Зинедин Зидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зинедин Зидан стал 18-м главным тренером в истории сборной Франции, его контракт рассчитан на четыре года — до чемпионата мира 2030 года.
  • Зидан отклонил все предложения от клубов после ухода из мадридского «Реала», поскольку хотел возглавить национальную команду.
  • Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведет 25 сентября на выезде против команды Турции в первом туре группового этапа Лиги наций.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан заявил, что после ухода из мадридского "Реала" отклонил все предложения от клубов, поскольку хотел возглавить национальную команду.
Во вторник Зидан стал 18-м главным тренером в истории сборной Франции. Его контракт рассчитан на четыре года - до чемпионата мира 2030 года. Специалист официально приступит к исполнению обязанностей 1 августа. Состав тренерского штаба Зидана будет объявлен в начале сентября, однако на пресс-конференции он подчеркнул, что в него войдут специалисты, с которыми он работал в "Реале", с возможными изменениями на двух или трех должностях. Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведет 25 сентября на выезде против команды Турции в первом туре группового этапа Лиги наций.
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"Я всегда смотрел на эту команду с позиции будущего главного тренера. Именно поэтому не возглавил ни один клуб. После "Реала" я хотел только работать в сборной. Я мог принять какой-нибудь трехлетний проект, пока Дешам оставался на своем посту. Когда в январе 2025 года он объявил о своем решении уйти, уже на следующий день я понял, что хочу стать следующим тренером. Затем мы встретились с президентом Федерации футбола Франции и достигли соглашения", - приводит слова Зидана с пресс-конференции RMC Sport.
"Я не сидел без дела. Я посмотрел очень много матчей, даже больше, чем когда был тренером "Реала". Очень внимательно следил за сборной Франции в целом и увидел много интересного. Для меня сегодняшний день - это продолжение мечты. В течение четырех-пяти лет я получал предложения возглавить клубы, но все их отклонил ради сборной Франции. Это единственное, чего я действительно хотел. Я попал в систему сборных Франции, прошел все возрастные категории и дошел до главной сборной. Я сделаю все, чтобы эта команда продолжала побеждать. Только это меня и мотивирует", - добавил специалист.
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Зидан сменил на посту соотечественника Дидье Дешама, возглавлявшего сборную Франции с 2012 года и завершившего работу с командой после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством "трехцветные" стали чемпионами мира (2018), серебряными призерами мирового (2022) и европейского (2016) первенств. В качестве футболистов Зидан и Дешам привели сборную Франции к золотым медалям чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).
Зидан дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), трижды выиграв Лигу чемпионов, а также по два раза - чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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