Краткий пересказ от РИА ИИ Зинедин Зидан стал 18-м главным тренером в истории сборной Франции, его контракт рассчитан на четыре года — до чемпионата мира 2030 года.

Зидан отклонил все предложения от клубов после ухода из мадридского «Реала», поскольку хотел возглавить национальную команду.

Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведет 25 сентября на выезде против команды Турции в первом туре группового этапа Лиги наций.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан заявил, что после ухода из мадридского "Реала" отклонил все предложения от клубов, поскольку хотел возглавить национальную команду.

Во вторник Зидан стал 18-м главным тренером в истории сборной Франции . Его контракт рассчитан на четыре года - до чемпионата мира 2030 года. Специалист официально приступит к исполнению обязанностей 1 августа. Состав тренерского штаба Зидана будет объявлен в начале сентября, однако на пресс-конференции он подчеркнул, что в него войдут специалисты, с которыми он работал в "Реале", с возможными изменениями на двух или трех должностях. Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведет 25 сентября на выезде против команды Турции в первом туре группового этапа Лиги наций.

"Я всегда смотрел на эту команду с позиции будущего главного тренера. Именно поэтому не возглавил ни один клуб. После "Реала" я хотел только работать в сборной. Я мог принять какой-нибудь трехлетний проект, пока Дешам оставался на своем посту. Когда в январе 2025 года он объявил о своем решении уйти, уже на следующий день я понял, что хочу стать следующим тренером. Затем мы встретились с президентом Федерации футбола Франции и достигли соглашения", - приводит слова Зидана с пресс-конференции RMC Sport.

"Я не сидел без дела. Я посмотрел очень много матчей, даже больше, чем когда был тренером "Реала". Очень внимательно следил за сборной Франции в целом и увидел много интересного. Для меня сегодняшний день - это продолжение мечты. В течение четырех-пяти лет я получал предложения возглавить клубы, но все их отклонил ради сборной Франции. Это единственное, чего я действительно хотел. Я попал в систему сборных Франции, прошел все возрастные категории и дошел до главной сборной. Я сделаю все, чтобы эта команда продолжала побеждать. Только это меня и мотивирует", - добавил специалист.

Зидан сменил на посту соотечественника Дидье Дешама, возглавлявшего сборную Франции с 2012 года и завершившего работу с командой после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством "трехцветные" стали чемпионами мира (2018), серебряными призерами мирового (2022) и европейского (2016) первенств. В качестве футболистов Зидан и Дешам привели сборную Франции к золотым медалям чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).