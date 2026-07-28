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Жуков удивился отказу Илюмжинова от участия в выборах президента FIDE - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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10:19 28.07.2026 (обновлено: 12:17 28.07.2026)
Жуков удивился отказу Илюмжинова от участия в выборах президента FIDE

Жуков: решение Илюмжинова не идти на выборы главы FIDE странное и непонятное

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Жуков
Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Жуков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирсан Илюмжинов отказался от участия в выборах президента FIDE, заявив, что полностью уходит из шахмат.
  • В список кандидатов на пост президента FIDE вошли Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн из Германии, а также Тимур Турлов из Казахстана.
  • Александр Жуков выразил удивление по поводу решения Илюмжинова и отметил, что Казахстан ближе России.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Решение экс-главы Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова отказаться от участия в предстоящих выборах главы организации выглядит неожиданным и странным, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Илюмжинов, возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год, 20 июля сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на пост президента организации. В понедельник он заявил РИА Новости, что отказался от участия в выборах, поскольку полностью уходит из шахмат. В воскресенье завершилось время подачи заявок на участие в выборах. В список вошли немецкие предприниматели Ян Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также глава Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.
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"Я не знаю, с чем связано решение Кирсана Илюмжинова отказаться от участия в выборах президента FIDE. Я удивился, когда прочитал, что он снял свою кандидатуру. А зачем тогда он совсем недавно заявлял, что выставит ее?" - сказал Жуков.
"Непонятная и очень странная ситуация. Ни с кем из трех кандидатов на должность президента FIDE я не знаком. Но понятно, что Казахстан нам, конечно, ближе. Это мое личное мнение", - отметил собеседник агентства.
Ранее Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула своим кандидатом действующего президента FIDE Аркадия Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на четырехлетний срок в 2022-м. В четверг вечером Евросоюз объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий. Исполнять обязанности президента FIDE будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Дворкович в пятницу сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с большими рисками для FIDE.
Выборы президента FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации 26 сентября в Самарканде (Узбекистан).
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СпортРоссияКазахстанСамаркандАркадий ДворковичКирсан ИлюмжиновАлександр ЖуковМеждународная федерация шахмат (FIDE)Госдума РФОлимпийский комитет России (ОКР)Санкции в отношении РоссииШахматы
 
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