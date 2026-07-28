Врач рассказал о вреде жевательной резинки натощак

Краткий пересказ от РИА ИИ Жевательная резинка натощак создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, предупредил врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Рушан Исаев.

При регулярном употреблении жевательной резинки натощак у людей с чувствительным желудком могут появиться голод, дискомфорт, изжога и тошнота.

Жевательную резинку лучше использовать после еды и ограничивать время жевания 10–15 минутами.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Использование жевательной резинки натощак создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, а при регулярном повторении может привести к неприятным последствиям для здоровья, предупредил врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Рушан Исаев.

"Жевательная резинка натощак может создавать лишнюю нагрузку на пищеварительную систему. Само по себе однократное жевание не вызовет серьезных последствий, но если делать это постоянно, особенно утром до еды, это может привести к неприятным последствиям для здоровья", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Исаева.

По словам врача, во время жевания выделяется слюна, усиливается выработка желудочного сока, сокращается желчный пузырь и выделяется желчь. Однако еда не поступает, и система работает вхолостую, пояснил Исаев. Он отметил, что при регулярном повторении у людей с чувствительным желудком могут появляться голод, дискомфорт, изжога и тошнота. Особенно осторожными стоит быть пациентам с гастритом, язвой и повышенной кислотностью, добавил Исаев.

Также он обратил внимание на желчный пузырь: если желчь выделяется без последующей еды, это может нарушать работу желчевыводящей системы. У людей с хроническим холециститом или застоем желчи такая привычка может вызывать тяжесть в правом подреберье и горечь во рту, подчеркнул специалист.

"Если хочется освежить дыхание или уменьшить чувство голода, лучше использовать жевательную резинку после еды и ограничивать время жевания 10–15 минутами. Именно после приема пищи она действительно приносит пользу, стимулируя слюноотделение, нейтрализуя кислоту и помогая очищать полость рта", - отметил Исаев.