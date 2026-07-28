Рейтинг@Mail.ru
Японский сейсмолог рассказал, как обезопасить себя при землетрясении - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 28.07.2026
Японский сейсмолог рассказал, как обезопасить себя при землетрясении

Японский сейсмолог посоветовал не выбегать на улицу при землетрясении

© REUTERS / KYODOПоследствия землятресения в Кумамото
Последствия землятресения в Кумамото - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / KYODO
Последствия землятресения в Кумамото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Международного института по изучению стихийных бедствий Университета Тохоку Йо Фукусима посоветовал туристам из РФ во время землетрясения в Японии оставаться в помещении, а не выбегать на улицу.
  • По словам профессора, в Японии большинство зданий обеспечивают минимально необходимый уровень безопасности при землетрясениях.
  • После того как толчки стихнут, нужно по заранее проверенным путям эвакуации покинуть помещение и выйти на улицу, не стоя при этом под вывесками, около стекол, оград из каменных блоков, опор линий электропередачи.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Большинство зданий в Японии обеспечивают необходимый уровень безопасности при землетрясениях, поэтому, если подземные толчки застали вас в этой стране, не нужно выбегать на улицу, лучше оставаться в помещении, такой совет дал туристам из РФ профессор Международного института по изучению стихийных бедствий Университета Тохоку Йо Фукусима в интервью РИА Новости.
"Что касается действий при подземных толчках, если землетрясение застало в здании в другой стране, то все зависит от того, насколько здание сейсмоустойчиво. Если есть риск, что здание ветхое и может рухнуть от толчков, необходимо покинуть его и выйти на улицу. Однако в Японии большинство зданий обеспечивают по крайней мере минимально необходимый уровень безопасности, поэтому необходимо обеспечить свою безопасность, находясь в помещении и не выходя на улицу", - сказал Фукусима.
Более того, если выбежать на улицу во время подземных толчков, есть риск получить серьезные травмы, предупредил он.
"Если в панике спешить скорее выбежать на улицу, есть риск получить травмы от падающих предметов, стекол, а также от падающей мебели. Как только вы почувствуете сильные подземные толчки, нужно отойти от окон, шкафов и полок, спрятаться под стол и руками или сумкой защитить голову. Очень важно защитить в первую очередь голову и тело", - подчеркнул собеседник агентства.
Когда толчки стихнут, продолжил профессор, туристу нужно следовать указаниям персонала гостиницы, а также объявлениям, которые транслируются через громкоговорители.
"Не надо стремиться на выход во что бы то ни стало, это может создать давку и замедлить эвакуацию. Нужно подчиняться указаниям сотрудников ресторана, гостиницы или магазина, где вы находитесь... Не нужно выскакивать в коридор или пытаться воспользоваться лифтом. После того, как толчки стихнут, нужно по заранее проверенным путям эвакуации покинуть помещение и выйти на улицу", - посоветовал Фукусима.
Предупреждение о цунами, выпущенном Японским метеорологическим агентством - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В АТОР дали рекомендации российским туристам, находящимся в Японии
20 апреля, 13:06
Он объяснил, как вести себя на улице, чтобы обеспечить свою безопасность.
"На улице не стойте под вывесками, около стекол, оград из каменных блоков, опор линий электропередачи", - отметил профессор.
Во вторник в префектуре Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине 10 километров. Объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Экран с новостями о землетрясении на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
В Японии за два часа после землетрясения произошло 27 подземных толчков
Вчера, 12:37
 
В миреЯпонияКумамото (префектура)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала