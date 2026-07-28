Японский сейсмолог рассказал, как обезопасить себя при землетрясении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Международного института по изучению стихийных бедствий Университета Тохоку Йо Фукусима посоветовал туристам из РФ во время землетрясения в Японии оставаться в помещении, а не выбегать на улицу.
- По словам профессора, в Японии большинство зданий обеспечивают минимально необходимый уровень безопасности при землетрясениях.
- После того как толчки стихнут, нужно по заранее проверенным путям эвакуации покинуть помещение и выйти на улицу, не стоя при этом под вывесками, около стекол, оград из каменных блоков, опор линий электропередачи.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Большинство зданий в Японии обеспечивают необходимый уровень безопасности при землетрясениях, поэтому, если подземные толчки застали вас в этой стране, не нужно выбегать на улицу, лучше оставаться в помещении, такой совет дал туристам из РФ профессор Международного института по изучению стихийных бедствий Университета Тохоку Йо Фукусима в интервью РИА Новости.
"Что касается действий при подземных толчках, если землетрясение застало в здании в другой стране, то все зависит от того, насколько здание сейсмоустойчиво. Если есть риск, что здание ветхое и может рухнуть от толчков, необходимо покинуть его и выйти на улицу. Однако в Японии большинство зданий обеспечивают по крайней мере минимально необходимый уровень безопасности, поэтому необходимо обеспечить свою безопасность, находясь в помещении и не выходя на улицу", - сказал Фукусима.
Более того, если выбежать на улицу во время подземных толчков, есть риск получить серьезные травмы, предупредил он.
"Если в панике спешить скорее выбежать на улицу, есть риск получить травмы от падающих предметов, стекол, а также от падающей мебели. Как только вы почувствуете сильные подземные толчки, нужно отойти от окон, шкафов и полок, спрятаться под стол и руками или сумкой защитить голову. Очень важно защитить в первую очередь голову и тело", - подчеркнул собеседник агентства.
Когда толчки стихнут, продолжил профессор, туристу нужно следовать указаниям персонала гостиницы, а также объявлениям, которые транслируются через громкоговорители.
"Не надо стремиться на выход во что бы то ни стало, это может создать давку и замедлить эвакуацию. Нужно подчиняться указаниям сотрудников ресторана, гостиницы или магазина, где вы находитесь... Не нужно выскакивать в коридор или пытаться воспользоваться лифтом. После того, как толчки стихнут, нужно по заранее проверенным путям эвакуации покинуть помещение и выйти на улицу", - посоветовал Фукусима.
Он объяснил, как вести себя на улице, чтобы обеспечить свою безопасность.
"На улице не стойте под вывесками, около стекол, оград из каменных блоков, опор линий электропередачи", - отметил профессор.
Во вторник в префектуре Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине 10 километров. Объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1. Информации о жертвах и разрушениях нет.