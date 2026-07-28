Японский сейсмолог рассказал, как обезопасить себя при землетрясении

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Международного института по изучению стихийных бедствий Университета Тохоку Йо Фукусима посоветовал туристам из РФ во время землетрясения в Японии оставаться в помещении, а не выбегать на улицу.

По словам профессора, в Японии большинство зданий обеспечивают минимально необходимый уровень безопасности при землетрясениях.

После того как толчки стихнут, нужно по заранее проверенным путям эвакуации покинуть помещение и выйти на улицу, не стоя при этом под вывесками, около стекол, оград из каменных блоков, опор линий электропередачи.

ТОКИО, 28 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Большинство зданий в Японии обеспечивают необходимый уровень безопасности при землетрясениях, поэтому, если подземные толчки застали вас в этой стране, не нужно выбегать на улицу, лучше оставаться в помещении, такой совет дал туристам из РФ профессор Международного института по изучению стихийных бедствий Университета Тохоку Йо Фукусима в интервью РИА Новости.

"Что касается действий при подземных толчках, если землетрясение застало в здании в другой стране, то все зависит от того, насколько здание сейсмоустойчиво. Если есть риск, что здание ветхое и может рухнуть от толчков, необходимо покинуть его и выйти на улицу. Однако в Японии большинство зданий обеспечивают по крайней мере минимально необходимый уровень безопасности, поэтому необходимо обеспечить свою безопасность, находясь в помещении и не выходя на улицу", - сказал Фукусима.

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Более того, если выбежать на улицу во время подземных толчков, есть риск получить серьезные травмы, предупредил он.

"Если в панике спешить скорее выбежать на улицу, есть риск получить травмы от падающих предметов, стекол, а также от падающей мебели. Как только вы почувствуете сильные подземные толчки, нужно отойти от окон, шкафов и полок, спрятаться под стол и руками или сумкой защитить голову. Очень важно защитить в первую очередь голову и тело", - подчеркнул собеседник агентства.

Когда толчки стихнут, продолжил профессор, туристу нужно следовать указаниям персонала гостиницы, а также объявлениям, которые транслируются через громкоговорители.

"Не надо стремиться на выход во что бы то ни стало, это может создать давку и замедлить эвакуацию. Нужно подчиняться указаниям сотрудников ресторана, гостиницы или магазина, где вы находитесь... Не нужно выскакивать в коридор или пытаться воспользоваться лифтом. После того, как толчки стихнут, нужно по заранее проверенным путям эвакуации покинуть помещение и выйти на улицу", - посоветовал Фукусима.

Он объяснил, как вести себя на улице, чтобы обеспечить свою безопасность.

"На улице не стойте под вывесками, около стекол, оград из каменных блоков, опор линий электропередачи", - отметил профессор.