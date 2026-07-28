В Японии после землетрясения под завалами оказались люди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В торговом центре в японской префектуре Кумамото произошло обрушение конструкций после землетрясений.
- Под завалами оказались люди, есть раненые, около 200 человек были выведены на парковку.
ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Люди оказались под завалами после обрушения конструкций в торговом центре в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю после мощных землетрясений, есть раненые, передает телеканал NHK.
Отмечается, что есть данные о обрушении второго этажа и о том, что многие люди оказались заблокированы под завалами. Около 200 человек были выведены на парковку.
Также поступает информации о раненых.