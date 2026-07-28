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В Японии после землетрясения под завалами оказались люди - РИА Новости, 28.07.2026
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13:25 28.07.2026 (обновлено: 14:03 28.07.2026)
В Японии после землетрясения под завалами оказались люди

В Японии после землетрясения под завалами конструкций в ТЦ оказались люди

© REUTERS / KYODOТорговый центр Aeon, разрушенный в результате землетрясения в префектуре Кумамото
Торговый центр Aeon, разрушенный в результате землетрясения в префектуре Кумамото - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / KYODO
Торговый центр Aeon, разрушенный в результате землетрясения в префектуре Кумамото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В торговом центре в японской префектуре Кумамото произошло обрушение конструкций после землетрясений.
  • Под завалами оказались люди, есть раненые, около 200 человек были выведены на парковку.
ТОКИО, 28 июл - РИА Новости. Люди оказались под завалами после обрушения конструкций в торговом центре в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю после мощных землетрясений, есть раненые, передает телеканал NHK.
Отмечается, что есть данные о обрушении второго этажа и о том, что многие люди оказались заблокированы под завалами. Около 200 человек были выведены на парковку.
Также поступает информации о раненых.
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