Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за землетрясения в Японии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1.
- Туристы из России не обращались к туроператорам по поводу угрозы их безопасности, так как землетрясение произошло в районе, мало популярном у россиян.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российским туроператорам не поступали обращения от туристов из-за землетрясения на острове Кюсю в Японии, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Землетрясение произошло в районе мало популярном у туристов из России. Обращений от туристов по поводу угрозы их безопасности туроператорам не поступало", - сказали в АТОРе.
Как отметили в туроператоре "Русский Экспресс", турпоток на Кюсю меньше, чем на главный остров Японии – Хонсю, где находятся Токио, Осака, Киото. "Определенный поток туристов на Кюсю есть, но речь не про групповые туры, на этот остров отправляются лишь индивидуальные путешественники", - приводится в сообщении АТОРа комментарий туроператора.
Там отметили, что туристы едут на остров смотреть вулканы, геотермальные источники Беппу, Нагасаки, прилетая в аэропорт Фукуоки. "Сейчас поток туда крайне небольшой (конец июля и август – это традиционно низкий для Японии сезон в силу погодных условий), турпоток увеличивается со второй половины сентября. У нас сейчас нет туристов на Кюсю", - заключили в "Русском Экспрессе".