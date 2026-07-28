Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за землетрясения в Японии

Краткий пересказ от РИА ИИ На острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Туристы из России не обращались к туроператорам по поводу угрозы их безопасности, так как землетрясение произошло в районе, мало популярном у россиян.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российским туроператорам не поступали обращения от туристов из-за землетрясения на острове Кюсю в Японии, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Во вторник Главное метеорологическое агентство Японии сообщило о землетрясении магнитудой 7,1 в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии.

"Землетрясение произошло в районе мало популярном у туристов из России. Обращений от туристов по поводу угрозы их безопасности туроператорам не поступало", - сказали в АТОРе.

Как отметили в туроператоре "Русский Экспресс", турпоток на Кюсю меньше, чем на главный остров Японии – Хонсю, где находятся Токио, Осака, Киото. "Определенный поток туристов на Кюсю есть, но речь не про групповые туры, на этот остров отправляются лишь индивидуальные путешественники", - приводится в сообщении АТОРа комментарий туроператора.