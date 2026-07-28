Мощное землетрясение в Японии привело к пожарам и повреждению домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На японском острове Кюсю зафиксированы повреждение дорог, разрушение и возгорание домов после землетрясений.
- В районе префектуры Кумамото произошли два землетрясения магнитудами 7,1 и 6,1, объявлено предупреждение об угрозе цунами.
- Японское правительство создало оперативный штаб после землетрясений, сбоев в работе расположенных в регионе АЭС не выявлено.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Повреждение дорог, разрушение и возгорание домов зафиксированы на японском острове Кюсю после мощных землетрясений во вторник, следует из трансляции телеканала NHK.
Телеканал, в частности, показал кадры пожаров в торговом помещении и жилом доме, обрушения жилого дома, а также повреждения дорожного покрытия на скоростной трассе в префектуре Кумамото.
О пострадавших пока не сообщается.
Также в ряде регионов зафиксировано отключение электроэнергии.
Днем во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Менее чем через час произошло еще одно землетрясение, магнитудой 6,1.
Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра после землетрясения.
Сбоев в работе расположенных в регионе АЭС не выявлено.
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