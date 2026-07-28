На острове Кюсю в Японии произошло повторное землетрясение

ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на японском острове Кюсю менее чем через час после мощного землетрясения магнитудой 7,1, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства Японии.

Данные о пострадавших и разрушениях пока не сообщаются. Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра после произошедшего землетрясения.