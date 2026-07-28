На острове Кюсю в Японии произошло повторное землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1, после чего менее чем через час случилось еще одно землетрясение магнитудой 6,1.
- Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра после произошедшего землетрясения, угроза цунами объявлена для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на японском острове Кюсю менее чем через час после мощного землетрясения магнитудой 7,1, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства Японии.
Подземные толчки зафиксированы в 17.08 по местному времени (11.08 мск). Очаг землетрясения на "небольшой глубине" в префектуре Кумамото.
Днем вторника в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.
Данные о пострадавших и разрушениях пока не сообщаются. Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра после произошедшего землетрясения.
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