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На острове Кюсю в Японии произошли два мощных землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошли два землетрясения.

Магнитуда первого составила 7,1, второго — 6,1.

Для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро объявили угрозу цунами.

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. На острове Кюсю зарегистрировали два сильных землетрясения, сообщило На острове Кюсю зарегистрировали два сильных землетрясения, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии

Первое, магнитудой 7,1, произошло около 16:27 по местному времени. Очаг залегал в префектуре Кумамото на глубине около десяти километров.

Для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро объявили угрозу цунами. По прогнозу, высота волны может достичь метра.

Второе землетрясение зафиксировали в том же районе в 17:08 , очаг залегал "на небольшой глубине". Магнитуда составила 6,1.

По информации телеканала NHK , в Кумамото пострадали более 50 человек. После толчков загорелись несколько зданий и как минимум одно обрушилось, повреждено покрытие на скоростной трассе. Несколько районов остались без света.