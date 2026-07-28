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На острове Кюсю в Японии произошли два мощных землетрясения - РИА Новости, 28.07.2026
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10:35 28.07.2026 (обновлено: 12:35 28.07.2026)
На острове Кюсю в Японии произошли два мощных землетрясения

На острове Кюсю произошло два землетрясения, объявлена угроза цунами

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошли два землетрясения.
  • Магнитуда первого составила 7,1, второго — 6,1.
  • Для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро объявили угрозу цунами.
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. На острове Кюсю зарегистрировали два сильных землетрясения, сообщило Главное метеорологическое агентство Японии.
Первое, магнитудой 7,1, произошло около 16:27 по местному времени. Очаг залегал в префектуре Кумамото на глубине около десяти километров.
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Для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро объявили угрозу цунами. По прогнозу, высота волны может достичь метра.
Второе землетрясение зафиксировали в том же районе в 17:08, очаг залегал "на небольшой глубине". Магнитуда составила 6,1.
По информации телеканала NHK, в Кумамото пострадали более 50 человек. После толчков загорелись несколько зданий и как минимум одно обрушилось, повреждено покрытие на скоростной трассе. Несколько районов остались без света.
Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра. Глава правительства Санаэ Такаити поручила как можно скорее оценить последствия и поставить на первое место спасение людей.
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