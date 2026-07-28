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У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 28.07.2026
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08:17 28.07.2026 (обновлено: 08:18 28.07.2026)
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

У побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,5

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© iStock.com / Furchin
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в акватории Тихого океана.
  • Землетрясение произошло в 521 километре от Петропавловска-Камчатского и в 116 километрах от села Никольского, в котором ощущалось силой до трех баллов.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл - РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в акватории Тихого океана, в 521 километре от Петропавловска-Камчатского и в 116 километрах от села Никольского - административного центра Алеутского муниципального округа, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"Координаты: 56.0227, 164.8813. Расстояние от ПК: 521. Глубина (КМ): 63.7. Магнитуда (Ml): 5.5… 116 километрах от села Никольское", - проинформировали ученые в канале на платформе "Макс".
По данным службы, подземный толчок произошел в 16.42 по камчатскому времени (07.42 мск). В Никольском землетрясение ощущалось силой до трех баллов. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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