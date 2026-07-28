У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл - РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в акватории Тихого океана, в 521 километре от Петропавловска-Камчатского и в 116 километрах от села Никольского - административного центра Алеутского муниципального округа, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.

По данным службы, подземный толчок произошел в 16.42 по камчатскому времени (07.42 мск). В Никольском землетрясение ощущалось силой до трех баллов. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.