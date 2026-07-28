Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт Европейского совета по Ирану Элли Геранмайе заявила, что Тегеран может применить военную силу в отношении Украины в ответ на удар по торговому судну в Каспийском море.
- По мнению эксперта, Зеленский санкционировал атаку на судно, чтобы завоевать расположение президента США Дональда Трампа перед своей поездкой в Белый дом.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Тегеран может применить военную силу в отношении Украины в качестве ответа за удар по торговому судну в Каспийском море, заявила эксперт по Ирану из Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе в интервью The American Conservative.
"Киев просто перешел все границы, и нет сомнений, что новое иранское руководство, которое гораздо более склонно к риску, ответит Украине напрямую", — сообщается в материале.
По мнению Элли Геранмайе, санкционирование Зеленским атаки на судно незадолго до поездки в Белый дом неслучайно: так он хотел завоевать расположение президента США Дональда Трампа.
В субботу в МИД Ирана сообщили, что Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране заявили, что ИРИ оставляет за собой право на ответные действия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия киевского режима в отношении Ирана и других стран, заявил, что не хотел бы видеть расширения географии конфликта.