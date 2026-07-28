Зеленский сделал заявление перед встречей с Трампом в США

"Наши главные приоритеты: защита от баллистических ракет и стратегическое сотрудничество с Америкой", — написал он в соцсети X.

Издание Responsible Statecraft утверждало, что возможное появление новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак.

Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие противовоздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.