Зеленский сделал заявление перед встречей с Трампом в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский назвал главными приоритетами встречи с Дональдом Трампом защиту от баллистических ракет и стратегическое сотрудничество с Америкой.
- Издание Responsible Statecraft утверждало, что возможное появление новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал главные цели своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.
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"Наши главные приоритеты: защита от баллистических ракет и стратегическое сотрудничество с Америкой", — написал он в соцсети X.
Во вторник Белый дом подтвердил РИА Новости предстоящие встречи Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, а также с Зеленским. На встрече с последним будет обсуждаться мирное урегулирование между Россией и Украиной, отметил представитель Белого дома.
Издание Responsible Statecraft утверждало, что возможное появление новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие противовоздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.