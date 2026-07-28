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Зеленский сделал заявление перед встречей с Трампом в США - РИА Новости, 28.07.2026
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09:37 28.07.2026 (обновлено: 14:32 28.07.2026)
Зеленский сделал заявление перед встречей с Трампом в США

Зеленский назвал обсуждение защиты от баллистики приоритетом поездки в США

© REUTERS / Jonathan ErnstВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский назвал главными приоритетами встречи с Дональдом Трампом защиту от баллистических ракет и стратегическое сотрудничество с Америкой.
  • Издание Responsible Statecraft утверждало, что возможное появление новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал главные цели своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.
«
"Наши главные приоритеты: защита от баллистических ракет и стратегическое сотрудничество с Америкой", — написал он в соцсети X.
Во вторник Белый дом подтвердил РИА Новости предстоящие встречи Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, а также с Зеленским. На встрече с последним будет обсуждаться мирное урегулирование между Россией и Украиной, отметил представитель Белого дома.
Издание Responsible Statecraft утверждало, что возможное появление новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие противовоздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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