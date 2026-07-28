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Самолет Зеленского совершил посадку в Британии на пути в Вашингтон - РИА Новости, 28.07.2026
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01:25 28.07.2026 (обновлено: 03:33 28.07.2026)
Самолет Зеленского совершил посадку в Британии на пути в Вашингтон

Летевший в Вашингтон самолет Зеленского сел в аэропорту Борнмута

© Фото : Volodymyr Zelenskyy/XВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Volodymyr Zelenskyy/X
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Владимира Зеленского с регистрационным номером UR-ABA, вылетевший из Кишинева, совершил посадку в аэропорту британского Борнмута.
  • Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на британской военной базе в Портсмуте.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Самолет Владимира Зеленского на пути в Вашингтон сделал посадку в аэропорту британского Борнмута, следует из данных сервиса ADS-B Exchange.
По данным сервиса, речь идет о военном самолете Airbus A319 с регистрационным номером UR-ABA. Он вылетел из аэропорта Кишинева в 10.14 мск понедельника, после чего в 13.49 мск совершил посадку в Борнмуте.
В 19.34 мск он вылетел из британского аэропорта, двигаясь в сторону северо-восточного побережья США.
В понедельник Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. По словам Зеленского, встреча прошла на британской военной базе в Портсмуте, где готовят военнослужащих ВСУ.
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