Самолет Зеленского совершил посадку в Британии на пути в Вашингтон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет Владимира Зеленского с регистрационным номером UR-ABA, вылетевший из Кишинева, совершил посадку в аэропорту британского Борнмута.
- Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом на британской военной базе в Портсмуте.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Самолет Владимира Зеленского на пути в Вашингтон сделал посадку в аэропорту британского Борнмута, следует из данных сервиса ADS-B Exchange.
По данным сервиса, речь идет о военном самолете Airbus A319 с регистрационным номером UR-ABA. Он вылетел из аэропорта Кишинева в 10.14 мск понедельника, после чего в 13.49 мск совершил посадку в Борнмуте.
В 19.34 мск он вылетел из британского аэропорта, двигаясь в сторону северо-восточного побережья США.
В понедельник Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. По словам Зеленского, встреча прошла на британской военной базе в Портсмуте, где готовят военнослужащих ВСУ.