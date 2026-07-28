"За деньгами приехал", — комментировали англичане видео, на котором изрядно опухший Зеленский спускался по трапу самолета. За деньгами — это, конечно, святое, однако у визита киевского фюрера были и другие, не менее важные цели.

В гости к свежеиспеченному премьер-министру Британии Зеленский заскочил по пути в США . Там он уже сегодня встретится с Дональдом Трампом на похоронах экстремиста и террориста Линдси Грэма*.

Весь британский визит был большим спектаклем для одного-единственного зрителя — президента США. Бернем принимал Зеленского на авианосце на военно-морской базе в Портсмуте. Киевской хунте обещали передать технологии производства британской системы РЭБ, которая устанавливается на БПЛА и скрывает их от радаров. Эти устройства с пафосным названием "Каменный плащ" (Stone Cloak) обкатывались на дронах, которые ВСУ засылали по России в последние месяцы.

Также в планах у британцев — обеспечить ВСУ своими новыми ракетами, которые разрабатываются в рамках финансируемой государством программы Project Brakestop. Они более чем в два раза дешевле Storm Shadow, которыми вэсэушники били по нашим мирным жителям.

Что принципиально — эти ракеты являются продуктом импортозамещения, в них нет американских компонентов, а наводятся на цели они, по словам их британских создателей, без данных американской GPS. Испытания этих ракет обещают проводить "на территории Украины" — ну то есть опять лупить по Крыму, Донецку, Луганску, по всем нам.

Эта милитаристская составляющая призвана продемонстрировать Дональду Трампу, что Британия и Украина сплелись в объятиях и предлагают США присоединиться, чтобы вместе побеждать Россию. Однако и свои возможности у них есть.

Характерно и то, что Зеленский — первый иностранный лидер, кого принимает в стране Бернем. Он же оказался последним, с кем встречался экс-премьер Стармер. Это уже имиджевая составляющая.

Есть еще дипломатическое натаскивание. В Британии Зеленского надрессировали правильно вести себя с Трампом: ни в коем случае не спорить, со всем соглашаться, безбожно льстить, унижаться и ползать на брюхе.

По плану англичан Зеленский продемонстрирует покорность, согласится со всеми предложениями Трампа, а потом банально его обманет и никаких обещаний не выполнит. Посмотрим, сумеет ли американский президент не повестись на эту примитивную разводку.

Задача британского руководства и всей "коалиции желающих" — скомпрометировать саму идею мирных переговоров, заранее выкатив совершенно безумные требования к России. Бернем на голубом глазу заявил, что сразу после заключения мирного соглашения на Украину войдут некие вооруженные "многонациональные силы" во главе с британцами. То есть по факту Незалежная окажется частью НАТО, даже если это не будет зафиксировано на бумаге.

Нечего говорить, что Москва на это не согласится. По сути, это то же самое, что легендарный призыв Бориса Джонсона "Давайте воевать!", которым он закрыл для украинцев тему мирных переговоров. В сей раз на войну англичане пытаются затащить Дональда Трампа.

Несмотря на всю эту закулисную возню, Москва остается открытой для переговоров и доносит до украинской стороны свою позицию всеми доступными средствами. Из последних результатов — полная остановка захода судов в порты Одессы и Николаева, уничтожение всех АЗС от Харькова до Полтавы, ликвидация логистических центров ВСУ, военных производств, аэродромов, а также личного состава. На закуску российские войска освободили Торское и Коммунаровку.

При сохранении подобного темпа жизнь в крупных украинских городах скоро станет невыносимой. Сам Зеленский был вынужден предупредить податное население: "Прежде всего, нам придется подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может представить, какой она будет". Ну отчего же? В российском Минобороны это представляют очень хорошо, можно туда позвонить, спросить.