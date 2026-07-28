Подмосковные больницы получили более 80 аппаратов УЗИ

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. С начала 2026 года медицинские учреждения Московской области получили 81 аппарат ультразвуковой диагностики (УЗИ), на эти цели были направлено 789 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Данная техника применяется для проведения исследований внутренних органов, сердечно-сосудистой системы. Кроме того, она необходима при наблюдении за течением беременности и диагностике разных заболеваний. Аппараты УЗИ уже поступили в Каширскую, Лотошинскую, Дубненскую, Сергиево-Посадскую, Жуковскую и прочие больницы Подмосковья.

Современные аппараты УЗИ позволяют проводить точную и качественную диагностику. Это имеет большое значение для своевременного выявления заболеваний и выбора тактики лечения, заявил зампредседателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

"С начала года в медицинские организации Подмосковья поставлен 81 аппарат ультразвуковой диагностики на общую сумму 789 миллионов рублей", — сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациенты медучреждений могут пройти исследования на этом оборудовании бесплатно по полису ОМС при наличии медпоказаний.

Закупка аппаратов УЗИ была осуществлена благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", а также по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.