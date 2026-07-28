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Подмосковные больницы получили более 80 аппаратов УЗИ - РИА Новости, 28.07.2026
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Новости Подмосковья
 
11:54 28.07.2026
Подмосковные больницы получили более 80 аппаратов УЗИ

Более 80 аппаратов УЗИ поступило в больницы Подмосковья с начала 2026 года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАппарат ультразвуковой диагностики
Аппарат ультразвуковой диагностики - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Аппарат ультразвуковой диагностики. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. С начала 2026 года медицинские учреждения Московской области получили 81 аппарат ультразвуковой диагностики (УЗИ), на эти цели были направлено 789 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Данная техника применяется для проведения исследований внутренних органов, сердечно-сосудистой системы. Кроме того, она необходима при наблюдении за течением беременности и диагностике разных заболеваний. Аппараты УЗИ уже поступили в Каширскую, Лотошинскую, Дубненскую, Сергиево-Посадскую, Жуковскую и прочие больницы Подмосковья.
Современные аппараты УЗИ позволяют проводить точную и качественную диагностику. Это имеет большое значение для своевременного выявления заболеваний и выбора тактики лечения, заявил зампредседателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
"С начала года в медицинские организации Подмосковья поставлен 81 аппарат ультразвуковой диагностики на общую сумму 789 миллионов рублей", — сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациенты медучреждений могут пройти исследования на этом оборудовании бесплатно по полису ОМС при наличии медпоказаний.
Закупка аппаратов УЗИ была осуществлена благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", а также по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Ранее пресс-служба сообщала, что с начала года вертолеты санитарной авиации транспортировали 344 пациента, из них 217 детей, в том числе 36 малышей в возрасте до года.
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