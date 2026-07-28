В России зафиксировали минимальную заболеваемость гепатитом B в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2025 году в России зарегистрирована минимальная за всю историю наблюдений заболеваемость гепатитом B — 0,25 на 100 тысяч населения.
- Заболеваемость острым вирусным гепатитом С в последнее время оставалась стабильной и составляла 0,9–1,0 случаев на 100 тысяч населения, при этом сохраняется высокий уровень заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов, среди которых преобладает хронический гепатит С.
- В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны и производятся высокоточные наборы реагентов для комплексной диагностики вирусных гепатитов.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Минимальная за всю историю заболеваемость гепатитом B была зарегистрирована в России в 2025 году, показатель составил 0,25 на 100 тысяч населения, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
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"Благодаря программе вакцинопрофилактики и комплексу противоэпидемических мер в Российской Федерации достигнуты значительные успехи в борьбе с острым гепатитом В и в 2025 году зарегистрирована минимальная за всю историю наблюдений заболеваемость – 0,25 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, с учетом того, что гепатит D может существовать только в сочетании с вирусом гепатита В, вакцинация против гепатита В одновременно обеспечивает и защиту от гепатита D. При этом заболеваемость острым вирусным гепатитом С в последнее время оставалась стабильной и составляла 0,9 – 1,0 случаев на 100 тысяч населения. Вместе с тем отмечается сохранение высокого уровня заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов, среди которых преобладает хронический гепатит С.
"Вакцина против гепатита С в настоящее время не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса. При этом противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С более чем в 95% случаев", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны и производятся высокоточные наборы реагентов, позволяющие проводить комплексную диагностику вирусных гепатитов: первичный скрининг, определение генотипа для выбора правильной терапии, а также определение вирусной нагрузки для оценки эффективности выбранного лечения.