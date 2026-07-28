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Защита Мадуро может потребовать отвода судьи - РИА Новости, 28.07.2026
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08:22 28.07.2026
Защита Мадуро может потребовать отвода судьи

Защита Мадуро может потребовать отвода судьи из-за связи с прокурором

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Николас Мадуро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были доставлены в суд Нью-Йорка для участия в очередном заседании.
  • Судья назначил дату начала процесса над ними на 1 июня 2027 года.
  • Защита Мадуро и его супруги получила возможность потребовать отвода судьи из-за его служебной связи с прокурором Генри Россом, который работал его судебным клерком в 2018–2019 годах.
НЬЮ-ЙОРК, 28 июл - РИА Новости. Защита президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес получила возможность потребовать отвода судьи из-за его служебной связи с прокурором, выяснило РИА Новости из судебных материалов.
На прошлой неделе венесуэльский лидер и его жена были доставлены в суд Нью-Йорка для участия в очередном заседании. В ходе слушаний судья назначил дату начала процесса над ними на 1 июня 2027 года.
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Обвиняемые получили законные основания потребовать отвода судьи после того, как выяснилось, что один из прокуроров ранее работал его судебным клерком, следует из изученных РИА Новости документов. "Все участники должны знать, что один из помощников федерального прокурора, работающих по этому делу, Генри Росс, был моим судебным клерком в 2018-2019 годах", - заявил судья Элвин Геллерштайн в обращении к участникам процесса.
При этом судья отметил, что не считает прежнюю работу Росса поводом для сомнений в своей объективности.
"Если у кого-либо есть опасения или возражения, они должны быть представлены письмом секретарю суда и мне до 30 июля 2026 года", - указал Геллерштайн.
Третьего января США нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего венесуэльский лидер и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Власти США инкриминируют им причастность к "наркотерроризму".
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