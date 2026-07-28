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Захарова колко прокомментировала первое заявление нового посла Германии - РИА Новости, 28.07.2026
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19:10 28.07.2026 (обновлено: 23:13 28.07.2026)
Захарова колко прокомментировала первое заявление нового посла Германии

Захарова: новый посол Германии в России фон Гетце начал миссию с фальстарта

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова призвала нового посла ФРГ в России Клеменса фон Гетце не обольщаться по поводу якобы теплого приема в России.
  • Она выразила сомнение в правильном понимании послом русских идиоматических выражений из-за отсутствия владения русским языком.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила нового посла ФРГ в России Клеменса фон Гетце "не обольщаться" по поводу якобы "теплого приема" в России, потому что, возможно, он неправильно понял русские идиомы.
В опубликованном во вторник Telegram-канале посольства ФРГ видео фон Гетце заявил, что прибыл в Россию и был тепло принят своими коллегами по дипмиссии, а также россиянами "при первых встречах с ними".
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Новый посол Германии прибыл в Москву
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"Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт. С таким пониманием цели своей дипломатической миссии диалог у немецкого дипломата в Москве не сложится", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Он еще сказал, что граждане России его тепло встретили. Учитывая, что русским он не владеет, просили бы не обольщаться: возможно, вы не правильно поняли русские идиоматические выражения. Поэтому настоятельно рекомендуем послу не приписывать свои фантазии гражданам России", - добавила она.
Фон Гетце стал преемником Александра Ламбсдорфа, который возглавит дипмиссию ФРГ в Израиле. Новый посол Германии возглавлял до этого посольство страны в Мексике.
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