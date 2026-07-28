Захарова колко прокомментировала первое заявление нового посла Германии

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила нового посла ФРГ в России Клеменса фон Гетце "не обольщаться" по поводу якобы "теплого приема" в России, потому что, возможно, он неправильно понял русские идиомы.

"Он еще сказал, что граждане России его тепло встретили. Учитывая, что русским он не владеет, просили бы не обольщаться: возможно, вы не правильно поняли русские идиоматические выражения. Поэтому настоятельно рекомендуем послу не приписывать свои фантазии гражданам России", - добавила она.