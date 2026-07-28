Захарова колко прокомментировала первое заявление нового посла Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова призвала нового посла ФРГ в России Клеменса фон Гетце не обольщаться по поводу якобы теплого приема в России.
- Она выразила сомнение в правильном понимании послом русских идиоматических выражений из-за отсутствия владения русским языком.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила нового посла ФРГ в России Клеменса фон Гетце "не обольщаться" по поводу якобы "теплого приема" в России, потому что, возможно, он неправильно понял русские идиомы.
Новый посол Германии прибыл в Москву
Вчера, 16:30
"Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт. С таким пониманием цели своей дипломатической миссии диалог у немецкого дипломата в Москве не сложится", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Он еще сказал, что граждане России его тепло встретили. Учитывая, что русским он не владеет, просили бы не обольщаться: возможно, вы не правильно поняли русские идиоматические выражения. Поэтому настоятельно рекомендуем послу не приписывать свои фантазии гражданам России", - добавила она.
Фон Гетце стал преемником Александра Ламбсдорфа, который возглавит дипмиссию ФРГ в Израиле. Новый посол Германии возглавлял до этого посольство страны в Мексике.