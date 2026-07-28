В Хабаровском крае задержали организаторов подпольных интим-салонов

"В ходе оперативных мероприятий полицейскими задержаны двое организаторов незаконного бизнеса: 32- летняя женщина и 28-летний мужчина. Также задержан бухгалтер салона", – говорится в сообщении УМВД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что задержаны семь дальневосточниц в возрасте от 24 до 42 лет, оказывавших услуги интимного характера.