Власти Йемена заявили о готовности к эскалации конфликта с хуситами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр планирования и международного сотрудничества Йемена Афрах аз-Зуба заявила, что страна готова к эскалации конфликта с хуситами.
- Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом и обстрел аэропорта Саны.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр планирования и международного сотрудничества Йемена Афрах аз-Зуба заявила, что страна готова к эскалации конфликта с хуситами, передает агентство Рейтер.
Хуситы 20 июля объявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом в течение 12 лет и обстрел аэропорта Саны в момент приземления иранского самолета с делегацией хуситов на борту.
"Правительство Йемена, обладающее значительной поддержкой Саудовской Аравии, готово к эскалации", - говорится в сообщении агентства.
Министр также подчеркнула, что по мнению правительства Йемена, конфликт должен завершиться "либо мирным, либо другим путем".
Йемен уже более 10 лет находится в состоянии затяжного конфликта за власть между международно признанным правительством и движением "Ансар Аллах" (хуситами). Последствия войны затронули все сферы жизни страны и привели к гуманитарному кризису, который ООН называет одним из самых тяжелых в мире.
Хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии
20 июля, 15:16