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Власти Йемена заявили о готовности к эскалации конфликта с хуситами - РИА Новости, 28.07.2026
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03:21 28.07.2026 (обновлено: 03:22 28.07.2026)
Власти Йемена заявили о готовности к эскалации конфликта с хуситами

Министр Афрах аз-Зуба: Йемен готов к эскалации конфликта с хуситами

© AP Photo / Hani MohammedШиитские повстанцы (хуситы) в Йемене
Шиитские повстанцы (хуситы) в Йемене - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
Шиитские повстанцы (хуситы) в Йемене. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр планирования и международного сотрудничества Йемена Афрах аз-Зуба заявила, что страна готова к эскалации конфликта с хуситами.
  • Хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом и обстрел аэропорта Саны.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министр планирования и международного сотрудничества Йемена Афрах аз-Зуба заявила, что страна готова к эскалации конфликта с хуситами, передает агентство Рейтер.
Хуситы 20 июля объявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом в течение 12 лет и обстрел аэропорта Саны в момент приземления иранского самолета с делегацией хуситов на борту.
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"Правительство Йемена, обладающее значительной поддержкой Саудовской Аравии, готово к эскалации", - говорится в сообщении агентства.
Министр также подчеркнула, что по мнению правительства Йемена, конфликт должен завершиться "либо мирным, либо другим путем".
Йемен уже более 10 лет находится в состоянии затяжного конфликта за власть между международно признанным правительством и движением "Ансар Аллах" (хуситами). Последствия войны затронули все сферы жизни страны и привели к гуманитарному кризису, который ООН называет одним из самых тяжелых в мире.
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