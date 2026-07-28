Власти Йемена заявили о готовности к эскалации конфликта с хуситами

Йемен уже более 10 лет находится в состоянии затяжного конфликта за власть между международно признанным правительством и движением "Ансар Аллах" (хуситами). Последствия войны затронули все сферы жизни страны и привели к гуманитарному кризису, который ООН называет одним из самых тяжелых в мире.