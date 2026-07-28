В Японии несколько человек погибли после обрушения ТЦ из-за землетрясения

Около 18.00 (12.00 мск) в пожарные службы поступило несколько сообщений о том, что в торговом центре Aeon Mall Kumamoto раздался звук взрыва и поднялся белый дым.

На кадрах, снятых с вертолета телеканала NHK, было видно, что часть внешней стены торгового центра обрушилась, обнажив металлические конструкции. Также заметны обрушение части конструкции, похожей на крышу, и отверстие в кровле здания. Позже поступили данные о обрушении второго этажа и о том, что многие люди оказались заблокированы под завалами, есть раненые. Около 200 человек были выведены на парковку.