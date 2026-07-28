Посольство в Японии не получало обращений от россиян после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В посольстве России в Японии заявили, что обращений от россиян после землетрясения на острове Кюсю пока не поступало.
- В районе префектуры Кумамото на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Обращений от россиян после мощного землетрясения на японском острове Кюсю пока не поступало, заявили РИА Новости в посольстве России в Японии.
"Обращений пока не поступало", - отметили в диппредставительстве.
Данные о пострадавших и разрушениях пока не сообщаются. Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра после произошедшего землетрясения.