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Посольство в Японии не получало обращений от россиян после землетрясения - РИА Новости, 28.07.2026
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12:26 28.07.2026
Посольство в Японии не получало обращений от россиян после землетрясения

Посольство в Японии: обращений от россиян после землетрясения пока не поступало

CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в ЯпонииПосольство РФ в Японии
Посольство РФ в Японии - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в Японии
Посольство РФ в Японии . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В посольстве России в Японии заявили, что обращений от россиян после землетрясения на острове Кюсю пока не поступало.
  • В районе префектуры Кумамото на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Обращений от россиян после мощного землетрясения на японском острове Кюсю пока не поступало, заявили РИА Новости в посольстве России в Японии.
"Обращений пока не поступало", - отметили в диппредставительстве.
Днем вторника в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.
Данные о пострадавших и разрушениях пока не сообщаются. Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра после произошедшего землетрясения.
Экраны с новостями о землетрясении на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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В миреЯпонияРоссияКумамото (префектура)
 
 
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