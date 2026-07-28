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Экс-помощник министра обороны США оценил рост военного потенциала Японии - РИА Новости, 28.07.2026
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11:15 28.07.2026
Экс-помощник министра обороны США оценил рост военного потенциала Японии

Отставной дипломат Фриман: Япония восстанавливает свой военный потенциал

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставной американский дипломат Час Фриман заявил, что развитие военного и разведывательного потенциала возвращает Японии утраченную после Второй мировой войны стратегическую самостоятельность.
  • Токио намерен создать отдельную разведывательную службу — первую в стране со времен Второй мировой войны, сообщает газета New York Times.
  • По оценке Часа Фримана, Токио стремится вернуть возможности, которыми располагают другие крупные мировые державы, и дополнить свой экономический вес растущим политическим и военным влиянием.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Развитие собственного военного и разведывательного потенциала возвращает Японии утраченную после Второй мировой войны стратегическую самостоятельность и позволяет снизить зависимость от США, заявил РИА Новости отставной американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.
В середине июля газета New York Times сообщила, что Токио намерен создать отдельную разведывательную службу - первую в стране со времен Второй мировой войны. По данным издания, Япония уже обратилась к США, Австралии и Германии за консультациями по структуре, техническому оснащению и приоритетам будущего ведомства.
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"Япония восстанавливает военный и разведывательный потенциал, оправдывая это стремлением внести больший вклад в союз с США. Однако в то же время эти возможности дают стране тот уровень стратегической автономии, которого у нее не было в течение восьми десятилетий, и, следовательно, дают ей возможность действовать самостоятельно, если она этого захочет", - сказал РИА Новости Фриман.
По его оценке, Токио стремится вернуть возможности, которыми располагают другие крупные мировые державы, и дополнить свой экономический вес растущим политическим и военным влиянием.
"Это является частью перехода Японии к статусу важного политико-военного игрока в регионе в дополнение к ее экономическим возможностям. Помимо этого, это также отражает осознание страной необходимости снизить свою зависимость от Соединенных Штатов, как это делают другие страны", - подчеркнул экс-дипломат.
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