Краткий пересказ от РИА ИИ Отставной американский дипломат Час Фриман заявил, что развитие военного и разведывательного потенциала возвращает Японии утраченную после Второй мировой войны стратегическую самостоятельность.

Токио намерен создать отдельную разведывательную службу — первую в стране со времен Второй мировой войны, сообщает газета New York Times.

По оценке Часа Фримана, Токио стремится вернуть возможности, которыми располагают другие крупные мировые державы, и дополнить свой экономический вес растущим политическим и военным влиянием.

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Развитие собственного военного и разведывательного потенциала возвращает Японии утраченную после Второй мировой войны стратегическую самостоятельность и позволяет снизить зависимость от США, заявил РИА Новости отставной американский дипломат, бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

В середине июля газета New York Times сообщила, что Токио намерен создать отдельную разведывательную службу - первую в стране со времен Второй мировой войны. По данным издания, Япония уже обратилась к США, Австралии и Германии за консультациями по структуре, техническому оснащению и приоритетам будущего ведомства.

"Япония восстанавливает военный и разведывательный потенциал, оправдывая это стремлением внести больший вклад в союз с США. Однако в то же время эти возможности дают стране тот уровень стратегической автономии, которого у нее не было в течение восьми десятилетий, и, следовательно, дают ей возможность действовать самостоятельно, если она этого захочет", - сказал РИА Новости Фриман.

По его оценке, Токио стремится вернуть возможности, которыми располагают другие крупные мировые державы, и дополнить свой экономический вес растущим политическим и военным влиянием.