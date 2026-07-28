Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс корпоративного волонтерства

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Открыт прием заявок на XII Всероссийский конкурс лучших практик корпоративного добровольчества "Чемпионы добрых дел", сообщает Ассоциация менеджеров.

Конкурс организован Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) и Ассоциацией менеджеров с целью выявления и продвижения наиболее эффективных и инновационных проектов в сфере корпоративного волонтерства в России.

К участию приглашаются коммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории РФ. Подать заявку можно по 23 сентября 2026 года.

В 2026 году конкурс проводится в 7 основных номинациях: "Экология и охрана окружающей среды", "Местные сообщества", "Здоровье и спорт", "Социальное волонтерство", "Гуманитарная помощь", "Компетентностное и про боно волонтерство", "Старт в корпоративном волонтерстве".

Кроме того, предусмотрены 6 специальных наград: "За личный вклад в развитие корпоративного волонтерства", "За поддержку инициатив бизнеса", "За информационную поддержку", "Герой из бизнеса", "Столица корпоративного волонтерства" и "За вклад в развитие партнерства".

Победителей определит жюри, в состав которого войдут представители бизнеса, общественных объединений, образовательных учреждений, СМИ и профильные эксперты. Награды будут вручены победителям в рамках XV Московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество". Участники конкурса также смогут выдвинуть свои проекты на соискание Национальной премии "Наш вклад", лауреатами которой становятся проекты бизнеса и НКО, содействующие достижению национальных целей. Проекты-призеры конкурса "Чемпионы добрых дел" получат дополнительные баллы при рассмотрении заявок на участие в новом сезоне премии.

"Корпоративное волонтерство сегодня — это не просто социальная инициатива, а важнейшая часть стратегии ответственного бизнеса. Конкурс "Чемпионы добрых дел" помогает выделить лучшие идеи и практики в области корпоративного добровольчества, вдохновляет компании на активное участие в волонтерских проектах, укрепляет доверие общества к бизнесу. Совместными усилиями мы создаем культуру ответственности и устойчивого развития по всей стране, что особенно важно в современных условиях социально-экономических вызовов", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева.