В двух московских аэропортах принимают и отправляют рейсы по согласованию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Возможны корректировки в расписании рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Два московских аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
Аналогичные меры приняты в аэропорту Домодедово.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
Вчера, 00:42