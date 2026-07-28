Мемориал в память об Эдуарде Сандлере

Мемориал в память об Эдуарде Сандлере

Во Владивостоке появились мемориалы в память о погибшем тренере "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Владивостоке появились мемориалы в память о погибшем главном тренере баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарде Сандлере.

Мемориалы установлены по адресам: улица Западная, 13, СК «Динамо», и улица Адмирала Фокина, 1, строение 3 — на входе в манеж стадиона «Динамо».

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Мемориалы в память о погибшем главном тренере владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуарде Сандлере появились по двум адресам во Владивостоке, сообщает пресс-служба ПБК "Динамо".

"Мемориалы в память об Эдуарде Сандлере установлены по адресам: улица Западная, 13, СК "Динамо"; улица Адмирала Фокина, 1, строение 3 – на входе в манеж стадиона "Динамо", – говорится в сообщении.

Все желающие могут прийти и почтить память тренера, отметили в ПБК "Динамо".

Ранее в ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили РИА Новости, что Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле. Следственное управление СК РФ по региону начало доследственную проверку по факту его гибели.