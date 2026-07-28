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Во Владивостоке появились мемориалы в память о погибшем тренере "Динамо" - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Баскетбол
 
10:00 28.07.2026
Во Владивостоке появились мемориалы в память о погибшем тренере "Динамо"

Во Владивостоке появились 2 мемориала в память о погибшем тренере Сандлере

© Фото : ПБК "Динамо" (Владивосток)/ВКонтактеМемориал в память об Эдуарде Сандлере
Мемориал в память об Эдуарде Сандлере - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ПБК "Динамо" (Владивосток)/ВКонтакте
Мемориал в память об Эдуарде Сандлере
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владивостоке появились мемориалы в память о погибшем главном тренере баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарде Сандлере.
  • Мемориалы установлены по адресам: улица Западная, 13, СК «Динамо», и улица Адмирала Фокина, 1, строение 3 — на входе в манеж стадиона «Динамо».
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Мемориалы в память о погибшем главном тренере владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуарде Сандлере появились по двум адресам во Владивостоке, сообщает пресс-служба ПБК "Динамо".
"Мемориалы в память об Эдуарде Сандлере установлены по адресам: улица Западная, 13, СК "Динамо"; улица Адмирала Фокина, 1, строение 3 – на входе в манеж стадиона "Динамо", – говорится в сообщении.
Все желающие могут прийти и почтить память тренера, отметили в ПБК "Динамо".
Ранее в ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили РИА Новости, что Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле. Следственное управление СК РФ по региону начало доследственную проверку по факту его гибели.
Сандлер являлся главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.
 
БаскетболСпортЭдуард СандлерСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
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