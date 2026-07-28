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Солодов сообщил, что проверил ход работ по благоустройству Вилючинска - РИА Новости, 28.07.2026
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
08:36 28.07.2026
Солодов сообщил, что проверил ход работ по благоустройству Вилючинска

Солодов: Вилючинск преображается благодаря краевой и федеральной поддержке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНовостройки города Вилючинск
Новостройки города Вилючинск - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Новостройки города Вилючинск. Архивное фото
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что проверил ход работ по благоустройству Вилючинска, по его словам, город подводников преображается благодаря поддержке региональных и федеральных властей.
"Вилючинск наглядно показывает, как краевая и федеральная поддержка меняют облик города и делают его лучше для жителей. Проверил, как преображается город подводников", — написал Солодов в своем Telegram-канале.
По его словам, план по сносу ветхих домов увеличили с пяти до 11, на восстановление дорог после зимы направили в три раза больше средств, чем в 2025 году. До конца сезона приведут в порядок шесть внутриквартальных проездов и ключевые участки, включая дорогу от кольцевой развязки до поста ГАИ-ВАИ.
В 2026 году в рамках плана развития Вилючинска установят канатную дорогу для горнолыжной спортшколы, обустроят уличное освещение в микрорайоне Рыбачий, обновят стелу на въезде и отремонтируют входные группы в двух жилых комплексах.
Администрация до конца года приведет в порядок Авачинский парк и обустроит пешеходную дорожку на Вилючинском проспекте. При поддержке бизнеса сделают удобный подход к спортплощадке на улице Спортивная в микрорайоне Приморский.
Губернатор поблагодарил депутата Госдумы Ирину Яровую за содействие в привлечении федеральных средств на развитие города. Как сообщала в апреле пресс-служба Яровой, благодаря депутату Вилючинск был включен в программу мастер-планов.
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