П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 июл — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что проверил ход работ по благоустройству Вилючинска, по его словам, город подводников преображается благодаря поддержке региональных и федеральных властей.

"Вилючинск наглядно показывает, как краевая и федеральная поддержка меняют облик города и делают его лучше для жителей. Проверил, как преображается город подводников", — написал Солодов в своем Telegram-канале.

По его словам, план по сносу ветхих домов увеличили с пяти до 11, на восстановление дорог после зимы направили в три раза больше средств, чем в 2025 году. До конца сезона приведут в порядок шесть внутриквартальных проездов и ключевые участки, включая дорогу от кольцевой развязки до поста ГАИ-ВАИ.

В 2026 году в рамках плана развития Вилючинска установят канатную дорогу для горнолыжной спортшколы, обустроят уличное освещение в микрорайоне Рыбачий, обновят стелу на въезде и отремонтируют входные группы в двух жилых комплексах.

Администрация до конца года приведет в порядок Авачинский парк и обустроит пешеходную дорожку на Вилючинском проспекте. При поддержке бизнеса сделают удобный подход к спортплощадке на улице Спортивная в микрорайоне Приморский.