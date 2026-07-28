В России определили, кто получит первую отечественную вакцину от меланомы

Краткий пересказ от РИА ИИ Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут первыми получить российскую вакцину, следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Претендентами для получения отечественной мРНК-вакцины могут стать взрослые пациенты с меланомой кожи, следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В первую очередь, претендентами могут стать первичные пациенты с меланомой кожи IIIB-III D стадии.

Кроме того, вакцину получат пациенты с локальным рецидивом болезни после хирургического лечения.

По данным медицинского учреждения, вакцину могут получить и взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи.

Важно, что вакцина применяется только в комбинации со стандартной иммунотерапией.

Режим введения мРНК-вакцины "НЕООНКОВАК": первый, восьмой, пятнадцатый дни с индивидуальным подбором дозы, а далее - один раз в 21 день, до десяти введений.