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В России определили, кто получит первую отечественную вакцину от меланомы - РИА Новости, 28.07.2026
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04:33 28.07.2026 (обновлено: 17:15 28.07.2026)
В России определили, кто получит первую отечественную вакцину от меланомы

НМИЦ перечислил категории пациентов для получения российской вакцины от меланомы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
Сотрудник ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут первыми получить российскую вакцину, следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Претендентами для получения отечественной мРНК-вакцины могут стать взрослые пациенты с меланомой кожи, следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В первую очередь, претендентами могут стать первичные пациенты с меланомой кожи IIIB-III D стадии.
Кроме того, вакцину получат пациенты с локальным рецидивом болезни после хирургического лечения.
По данным медицинского учреждения, вакцину могут получить и взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи.
Важно, что вакцина применяется только в комбинации со стандартной иммунотерапией.
Режим введения мРНК-вакцины "НЕООНКОВАК": первый, восьмой, пятнадцатый дни с индивидуальным подбором дозы, а далее - один раз в 21 день, до десяти введений.
В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России у пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК". Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
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