В России определили, кто получит первую отечественную вакцину от меланомы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи могут первыми получить российскую вакцину, следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Претендентами для получения отечественной мРНК-вакцины могут стать взрослые пациенты с меланомой кожи, следует из данных НМИЦ радиологии Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В первую очередь, претендентами могут стать первичные пациенты с меланомой кожи IIIB-III D стадии.
Кроме того, вакцину получат пациенты с локальным рецидивом болезни после хирургического лечения.
По данным медицинского учреждения, вакцину могут получить и взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой кожи.
Важно, что вакцина применяется только в комбинации со стандартной иммунотерапией.
Режим введения мРНК-вакцины "НЕООНКОВАК": первый, восьмой, пятнадцатый дни с индивидуальным подбором дозы, а далее - один раз в 21 день, до десяти введений.
В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России у пациента с меланомой кожи впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК". Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.