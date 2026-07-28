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"Портовый Альянс" отправил на экспорт 3,6 млн тонн удобрений с начала года - РИА Новости, 28.07.2026
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08:00 28.07.2026
"Портовый Альянс" отправил на экспорт 3,6 млн тонн удобрений с начала года

"Портовый Альянс" отправил на экспорт 3,6 млн тонн удобрений в 2026 году

© Фото : пресс-служба "Портового Альянса""Портовый Альянс" отправил на экспорт 3,6 млн тонн удобрений с начала года
Портовый Альянс отправил на экспорт 3,6 млн тонн удобрений с начала года - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : пресс-служба "Портового Альянса"
"Портовый Альянс" отправил на экспорт 3,6 млн тонн удобрений с начала года
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Группа "Портовый Альянс" в первом полугодии 2026 года отправила на экспорт 3,6 миллиона тонн различных минеральных удобрений - на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания.
Ключевыми направлениями поставок стали рынки стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Так, поставки в Бразилию выросли на четверть до 1,2 миллиона тонн, в страны Африки – более чем в три раза, со 190 тысяч до 670 тысяч тонн. Объем поставок в азиатские страны составил 580 тысяч тонн.
Отгрузка велась через специализированные терминалы группы в Северо-Западном и Азово-Черноморском бассейнах. Основным драйвером роста экспорта стал Мурманский балкерный терминал.
"Учитывая, что за первые шесть месяцев текущего года совокупный объем экспорта российских минеральных удобрений превысил 20 миллионов тонн, специализированные морские терминалы холдинга обеспечили перевалку 18% всех общероссийских поставок на внешние рынки. Действующая инфраструктура Группы сегодня полностью обеспечивает текущие потребности экспортеров, а географическая диверсификация терминалов обеспечивает доступ к ключевым морским торговым путям в любых рыночных условиях", — приводятся в сообщении слова директора по эксплуатационной работе портов группы "Портовый Альянс" Сергея Галкина.
Группа компаний "Портовый Альянс" управляет морскими портами и терминалами в трех бассейнах РФ: Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском. Суммарная мощность активов – более 80 миллионов тонн грузов в год. Специализируется на экспорте энергетического угля и минеральных удобрений.
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ЭкспортТранспортМинеральные удобрения
 
 
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